Penayangan Pertandingan Piala Dunia Vidio Milik Grup Emtek Jadi Trending Topic Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Platform over the top (OTT) Vidio.com milik anak usaha Grup Emtek yakni PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA), mendadak menjadi trending topic di media sosial saat penayangan pertandingan perdana Piala Dunia 2022.

Seperti diketahui, Piala Dunia 2022 dibuka dengan pertandingan perdana antara Qatar melawan Ekuador pada pukul 23.00 WIB. Namun demikian, sejumlah pengguna mengeluhkan adanya gangguan untuk masuk (sign up) dan mengakses layanan berlangganannya di platform tersebut.

Hal itu membuat Vidio menjadi salah satu trending topic di wilayah Indonesia di media sosial Twitter pada Minggu 20 November 2022 kemarin.

Namun demikian, hingga berita ini tayang, belum ada penjelasan resmi dari pihak Vidio.com.

Adaapun, Vidio menjadi platform OTT pemegang hak siar Piala Dunia 2022 di Indonesia. Platform tersebut menayangkan total 64 pertandingan yang akan digelar di hajatan sepak bola antarnegara paling bergengsi di dunia tersebut.

Sekadar informasi, Vidio melakukan konsolidasi ke struktur usaha SCMA sejak 2019 lalu. SCMA mengakuisisi 99,99 persen saham Vidio pada 2019 senilai Rp104,14 miliar.

Akuisisi itu merupakan transaksi afiliasi karena mayoritas saham Vidio dicaplok dari PT Mediatama Anugrah Citra yang juga merupakan entitas usaha PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) alias Emtek.

