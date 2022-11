Serangan Rudal ke Polandia, Ekonom Perkirakan Potensi Komunike KTT G20 Makin Kecil

Saat ditanya oleh wartawan rombongan Gedung Putih mengenai serangan Polandia, Biden menolak berkomentar. Keterangan video pertemuan itu tertulis "Emergency Roundtable with World Leaders". namun kemudian diganti menjadi "President Biden Discusses a Meeting with World Leaders".

TEMPO.CO , Nusa Dua -Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat serangan rudal ke Polandia bisa berdampak terhadap keputusan yang akan dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Memanasnya tensi geopolitik ini diprediksi menghambat proses mencapai komunike karena beberapa poin dalam draft deklarsi sulit untuk disetujui bersama.

John Legend Bawakan Lagu All of Me di KTT G20 Bali, Begini Liriknya

Pada Ahad, 13 November 2022, John Legend tampil di Global Food Security Forum, rangkaian KTT G20 Bali. Ia nyanyikan lagu All of Me, begini liriknya.

