Usai di Indonesia, India Akan Menjadi Presidensi G20 dan Tuan Rumah KTT G20 Tahun Depan

KTT G20 utama kemungkinan akan diadakan pada Oktober-November 2023 di New Delhi. Daftar undangan akan mencakup 20 anggota tetap G20, undangan lainnya dan sekitar 10 hingga 12 badan dunia. Ini termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Internasional Monetary Fund (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan lain-lain.

Melansir dari website djkn.kemenkeu.go.id, G20 atau Group of Twenty merupakan sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, yang terdiri atas 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa.

John Legend Bawakan Lagu All of Me di KTT G20 Bali, Begini Liriknya

Pada Ahad, 13 November 2022, John Legend tampil di Global Food Security Forum, rangkaian KTT G20 Bali. Ia nyanyikan lagu All of Me, begini liriknya.

