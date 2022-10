Muncul Covid-19 Omicron XBB, Sandiaga: Tetap Waspada, Berwisata di Indonesia Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara soal perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dia mengatakan bahwa subvarian baru Omicron XBB sudah terpantau masuk ke Indonesia.

“Setelah marak di Singapura kita mendapat berita dari Kementerian Kesehatan bahwa sudah ada varian terbaru tersebut Indonesia,” ujar Sandiaga dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno pada Senin, 24 Oktober 2022.

Sandiaga meminta agar semua masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengedepankan protokol kesehatan. Dia juga meminta agar orang yang belum vaksin Covid-19 agar disegerakan disuntik khususnya booster atau dosis ketiga.

Baca: Pulau Pasir NTT Diklaim Australia, Sandiaga: Setiap Jengkal Tanah RI Harus Dipertahankan

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar masyarakat tidak travelling ke luar negeri untuk sementara waktu. “Sebaiknya kita berwisatanya di Indonesia saja,” tutur Sandiaga.

Dia juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada, tapi tidak perlu khawatir terhadap penyebaran varian baru XBB. “Tentunya kita harus terus melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pemulihan terutama mengenai kesiapan kita untuk menyambut KTT G20,” ucap Sandiaga.

Juru bicara Covid-19 Kemenkes M. Syahril sebelumnya menyebutkan kasus subvarian Omicron XBB pertama di Indonesia yang merupakan transmisi lokal. Subvarian ini terdeteksi pada seorang perempuan, berusia 29 tahun yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Ada gejala seperti batuk, pilek dan demam. Ia kemudian melakukan pemeriksaan dan dinyatakan positif pada 26 September. Setelah menjalani isolasi, pasien telah dinyatakan sembuh pada 3 Oktober,’” kata Syahril dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Oktober 2022.

Menyusul temuan ini, Kemenkes langsung melakukan testing dan tracing terhadap 10 kontak erat. Hasilnya, seluruh kontak erat dinyatakan negatif Covid-19 varian XBB.

Selanjutnya: Gelombang XBB di Singapura berlangsung cepat.