Shopee 11.11 Big Sale Angkat Budaya Lokal bersama Happy Asmara

INFO BISNIS - Kampanye Shopee 11.11 Big Sale menjadi bagian dari rangkaian festival belanja akhir tahun yang sangat ditunggu oleh pengguna, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam menyambut pergantian tahun.

Dalam rangkaian kampanye 11.11 Big Sale tahun ini, Shopee berkolaborasi dengan salah satu figur yang dikenal sebagai penyanyi dangdut Koplo, Happy Asmara Kolaborasi dengan Happy Asmara ini dilatarbelakangi oleh dangdut koplo yang menjadi genre musik tradisional yang banyak digemari masyarakat dan kedekatan musik khas nusantara tersebut dalam budaya Indonesia.

Happy Asmara mengatakan dangdut koplo merupakan salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan yang dimiliki budaya Indonesia. “Kolaborasi aku bersama Shopee diharapkan dapat mendukung perkembangan budaya serta memperluas jangkauan keanekaragaman Indonesia, dengan cara inovatif yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dari lintas generasi,” ujarnya.

Kampanye 11.11 Big Sale juga dihadirkan untuk mendukung pelaku usaha lokal menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan menjadi wadah yang dapat memperluas jangkauan ragam budaya Indonesia melalui produk-produk UMKM.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan Kampanye 11.11 Big Sale kali ini merupakan upaya Shopee memperkuat komitmennya untuk memastikan bahwa rangkaian fitur inovatif dan program yang dihadirkan dapat mendukung seluruh ekosistem Shopee agar terus dapat tangguh, berdaya, dan bertahan bersama ekosistem digital Shopee yang inklusif.

“Kami berharap kampanye 11.11 Big Sale tahun ini dapat melengkapi kebutuhan pengguna dengan penawaran menarik, serta mendukung para pelaku usaha untuk terus maju dan berkembang bersama Shopee.”

Shopee terus berkomitmen untuk menjadi kawan dalam setiap perjalanan UMKM lokal di 514 kota dan kabupaten di tengah ketidakpastian ekonomi yang terjadi. Tahun ini, rangkaian program dan solusi yang dihadirkan melalui komitmen #ShopeeAdaUntukUMKM semakin memperluas jangkauannya. Contohnya Kampus UMKM Shopee dan Kampus UMKM Shopee Ekspor yang telah telah hadir di 10 kota di Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi. Sejak awal berdiri, program ini dihadirkan guna memberikan pendampingan usaha dari hulu ke hilir untuk UMKM agar dapat beradaptasi dengan teknologi.

Shopee juga menghadirkan sarana edukasi, pendampingan bisnis dan perangkat teknologi untuk percepatan digitalisasi UMKM di pedesaan melalui Shopee Centre yang telah tersedia di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Shopee juga terus mempermudah UMKM lokal merambah pasar dunia melalui Program Ekspor Shopee yang kini memiliki tiga destinasi ekspor baru yaitu Taiwan, Chile dan Kolombia, dan secara total terdapat 10 destinasi ekspor Shopee di Asia dan Amerika Latin.

Melalui program dan fitur yang disediakan selama Shopee 11.11 Big Sale, Shopee akan memberikan sorotan yang lebih luas kepada mitra brand dan UMKM untuk meningkatkan daya tarik pengguna terhadap produk-produk lokal termasuk produk dengan unsur budaya di dalamnya. Rangkaian kampanye Shopee 11.11 Big Sale akan berlangsung hingga 11 November dengan ragam penawaran antara lain Gratis Ongkir Rp0 untuk pembelian produk dari keranjang orange di Shopee LIVE & Shopee Video, Flash Sale Serba Seribu, dan Murah Lebay Ekstra Diskon s/d 50RB.

Keseruan lainnya yakni kampanye tematik berbeda serta fitur-fitur interaktif yang dapat menemani pengguna, antara lain:

Pengguna dapat memenuhi kebutuhan dengan ragam pilihan produk dari berbagai kategori. Terdapat promo spesial setiap harinya seperti kampanye tematik berbeda seperti Rumah & Hobi Day, Elektronik Day, Kecantikan & Supermarket Day serta Perlengkapan Rumah Day

Yang spesial, pada 25 - 28 Oktober pengguna dapat berbelanja ragam pilihan produk lokal di Local Space for Her. Ini merupakan harinya belanja untuk mendukung produk lokal, khusus untuk brand Fashion Wanita, Kecantikan, Home and Living, dan Kesehatan.Dapatkan voucher belanja gratis s/d 150RB dan promo eksklusif s/d 70%!

Pada kampanye 11.11 Big Sale, terdapat ragam keseruan yang dapat dinikmati oleh pengguna melalui fitur-fitur hiburan interaktif pada aplikasi Shopee seperti Shopee LIVE, Shopee Video serta Shopee Games. Ragam fitur ini menawarkan kesempatan bagi mitra brand maupun pelaku UMKM untuk lebih dekat dan meningkatkan daya tarik pengguna terhadap produk yang ditawarkan melalui konten-konten menarik.

Selanjutnya, ada juga penawaran menarik dari berbagai kuliner lokal. “Hadirnya ragam produk Cik’Emam, seperti Baso Aci, Seblak & Cingrea Instan merupakan salah satu upaya kami untuk turut berperan melestarikan budaya dengan memperkenalkan makanan khas nusantara,” kata Muhammad Irfan Fajar Kurniawan, Owner Cik’Emam.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Shopee 11.11 Big Sale, kunjungi https://shopee.co.id/11-11