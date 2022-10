Kembali Demo, Serikat Buruh Tolak PHK di Masa Resesi

Sementara kini, daya beli kaum buruh sedang jatuh lantaran kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang, yang tidak diiringi dengan kenaikan upahh. “Jatuhnya daya beli mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Inilah yang justru memicu terjadinya PHK,” kata Said.

Ancaman resesi global yang sudah di depan mata, kata Said, menunjukkan bahwa omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja telah gagal memenuhi janjinya. Hal ini mengenai terciptanya lapangan kerja dan situasi perekonomian yang semakin membaik. “Nyatanya semua janji itu jauh panggang dari api,” ucapnya.

“Para menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh. Partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,” ujar Said. Dia menuturkan tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi,

“Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM , tolak omnibuslaw UU Cipta Kerja, Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13 persen, wujudkan reforma agraria, dan sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga,” ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),Iqbal Said, dalam keterangannya, Rabu, 12 Oktober 2022.

Rupiah Melemah Dekati 15.400 per Dolar AS, karena Risiko Resesi 2023 atau The Fed?

Pada pukul 13.40 WIB, nilai tukar rupiah berada di level 15.355 per dolar AS.

