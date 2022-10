Ancaman Resesi 2023, Ekonom Sebut Sektor-sektor Ini Paling Bisa Bertahan

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyatakan resesi dapat menyebabkan ekonomi global merugi hingga US$ 4 triliun pada 2026. Seiring dengan resesi, IMF pun menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 2,9 persen pada 2023

Sektor usaha yang terakhir adalah makanan dan minuman atau FnB (Food and Beverage). Pasalnya, sektor ini berkaitan dengan kebutuhan dasar sehingga relatif imun terhadap resesi. Tetapi, kata Bhima, FnB yang berbasis panganan lokal bisa lebih bertahan dibanding makanan yang konten bahan baku impornya besar. Sebab resesi dapat berimbas pada terhambatnya pasokan komoditas impor.

TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan ada sejumlah sektor usaha yang paling bisa bertahan di tengah resesi 2023. Salah satunya, usaha kosmetik atau perawatan tubuh.

Rupiah Melemah Dekati 15.400 per Dolar AS, karena Risiko Resesi 2023 atau The Fed?

Pada pukul 13.40 WIB, nilai tukar rupiah berada di level 15.355 per dolar AS.

