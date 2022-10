Luhut Gunakan Istilah Perang Rakyat Semesta untuk Antisipasi Resesi, Apa Artinya?

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan resesi bisa mengakibatkan kerugian ekonomi global hingga US$ 4 triliun pada 2026. IMF telah menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 2,9 persen pada 2023 seiring dengan resesi.

Rupiah Melemah Dekati 15.400 per Dolar AS, karena Risiko Resesi 2023 atau The Fed?

Pada pukul 13.40 WIB, nilai tukar rupiah berada di level 15.355 per dolar AS.

