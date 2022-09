Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

Harga Minyak Dunia Melambung ke USD 92,84 per Barel, Berapa Harga Minyak Mentah RI?

Harga minyak dunia berjangka untuk jenis Brent dan WTI naik ke US$ 92,84 dan US$ 86,79 per barel. Lalu berapa harga ICP yang dipatok pemerintah-DPR?