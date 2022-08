Zulhas Klaim Harga Pangan Stabil, Pedagang: Turun Tapi Belum Kembali Ke Semula

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburohman menanggapi klaim Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang menyatakan harga bahan pokok sudah stabil.

"Harga - harga bahan pokok memang sudah relatif turun, tapi belum balik ke harga semula," ujarnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Ia mencontohkan, minyak goreng sebelum terjadi kelangkaan, harganya mencapai Rp 23 ribu sampai Rp 24 ribu per kilogram. Berikutnya, harga melonjak jadi Rp 50 ribu.

Sedangkan saat ini, harga minyak goreng kemasan bermerek dua liter masih di atas Rp 40 ribu. Artinya, masih lebih mahal hampir 50 persen dari harga semula.

Begitu pula yang terjadi pada harga cabai. Ia menyebutkan harga rata-rata cabai rawit merah sebesar Rp 60 ribu per kilogram. Harga cabai rawit merah pun sempat melonjak hingga Rp 150 ribu per kilogram. Padahal harga sebelumnya yaitu di antara Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu per kilogram.

"Kenaikannya ratusan persen, turunnya belum semua," ucapnya.

Selanjutnya: "Warteg maunya naikin harga, tapi gak tega.."