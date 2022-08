Targetkan Ada 500 Startup Baru Hingga 2023, Sandiaga Teringat 25 Tahun Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan Indonesia memiliki 200 usaha rintisan baru atau startup pada tahun 2022 dan akan meningkat menjadi 300 startup di tahun depan. Terus naiknya target jumlah startup itu tak lain agar bisa menyerap lebih banyak lagi lapangan pekerjaan.

Bayangkan, kata Sandi, jika 10 persen dari 500 startup yang dua tahun ini bisa menciptakan 10 ribu lapangan kerja, maka target mencapai 4,4 juta lapangan kerja di 2024 bisa tercapai. “Jadi itu yang menurut saya menjadi strategis,” ujar dia dalam acara daring The Weekly Brief with Sandi Uno pada Senin, 22 Agustus 2022.

Berbicara mengenai startup, Sandiaga juga teringat dengan peristiwa 25 tahun yang lalu ketika mendirikan sebuah perusahaan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan memulai usahanya dengan memiliki tiga orang karyawan, dan melalui berbagai proses pasang surut krisis yang membawa banyak perubahan sehingga karyawannya menjadi 30 ribu orang.

“Alhamdulillah usaha saya dari tiga orang karyawan sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30 ribu karyawan,” kata dia.

Menurut Sandiaga, munculnya startup-startup baru bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Pada 2017-2020 ekonomi kreatif di Indonesia bertumbuh, tapi tahun 2021 tumbuhnya signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya US$ 18,8 miliar menjadi tembus US$ 23,9 miliar.

Dari angka tersebut kontribusi terbesar berasal dari ekspor komoditi fesyen sebanyak 61,6 persen, kriya 31 persen, dan kuliner yang bisa ditingkatkan baru mencapai tujuh persen. Sementara, target tahun 2022 adalah US$ 25,14 miliar.

Fokus utamanya, kata Sandiaga, memang fesyen, kriya, dan kuliner tapi ada lagi yang lain yaitu aplikasi permainan, televisi, radio, dan juga produk-produk ekonomi kreatif lainnya. “Termasuk fotografi, periklanan, penerbitan, seni pertunjukkan dan seni rupa, serta yang paling menarik peningkatan jumlah startup digital, perusahaan rintisan."

