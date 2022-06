Hari Ini, Harga Emas Antam Naik jadi Rp 1.023.000 per Gram

Petugas menunjukkan contoh emas yang dijual di butik emas Antam Mall Ambasador, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam melemah Rp5.000 per gram, yakni dari Rp699 ribu menjadi Rp694 ribu per gram, pada Selasa (2/7). Dengan demikian, harga logam mulia turun Rp11 ribu dalam dua hari berturut-turut. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Jumat, 3 Juni 2022 naik ketimbang kemarin. Kenaikan harga emas berlaku untuk produk cetakan Antam maupun UBS.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 564.000. Harga ini turun Rp3.000 dibandingkan harga pada Kamis, 2 Juni 2022.

Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 520.000. Harga itu naik Rp 6.000 dari harga pada Kamis kemarin.

Untuk emas Antam cetakan 1 gram, Pegadaian menjualnya di harga Rp 1.023.000, naik Rp 5.000. Sedangkan emas emas UBS dijual seharga Rp 975.000, naik Rp 12.000.

Adapun untuk ukuran 100 gram, Pegadaian mematok harga emas cetakan Antam sebesar Rp 96.214.000. Untuk ukuran yang sama cetakan UBS dibanderol Rp 94.626.000.

Berikutnya, emas ukuran terbesar di Pegadaian, yaitu 1.000 gram, bisa ditebus dengan harga Rp 960.548.000 untuk cetakan Antam. Sedangkan untuk cetakan UBS masih belum tersedia.

Berikut adalah daftar harga 24 karat di Pegadaian hari ini, Jumat 3 Juni 2022:

Satuan Harga Antam Harga UBS 0,5 Rp 564.000 Rp 520.000 1 Rp 1.023.000 Rp 975.000 2 Rp 1.983.000 Rp 1.934.000 3 Rp 2.948.000 - 5 Rp 4.878.000 Rp 4.778.000 10 Rp 9.699.000 Rp 9.505.000 25 Rp 24.116.000 Rp 23.715.000 50 Rp 48.148.000 Rp 47.332.000 100 Rp 96.214.000 Rp 94.626.000 250 Rp 240.257.000 Rp 236.495.000 500 Rp 480.296.000 Rp 472.431.000 1.000 Rp 960.548.000 -

Sumber: Pegadaian

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menyatakan hingga kini harga emas dunia masih berfluktuatif. "Harga emas sempat menyentuh US$ 1.829 per troy ounce, tapi sekarang naik menjadi US$ 1.846 karena indeks dolar melemah," tuturnya ketika dihubungi, Kamis, 2 Juni 2022.

Kenaikan harga emas dunia tersebut, menurut Ibrahim, cukup signifikan dan ada indikasi harga bakal terus melonjak. Salah satunya adalah pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell membahas lonjakan inflasi di negara Abang Sam itu.

Ibrahim memprediksi kenaikan harga emas dunia tersebut bakal berdampak ke logam mulia. "Tapi kita juga lihat rupiahnya. Harga logam mulia tinggi karena emas dunia naik dan rupiah melemah. Tapi kalau emas dunia naik dan rupiah menguat, penguatan akan tertahan," ucapnya.

HAMDAN CHOLIFUDIN ISMAIL | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

