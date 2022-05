IHSG Dibuka Menguat, Investor Asing Borong Saham BRI dan Adaro

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham gabungan atau IHSG dibuka menguat dalam perdagangan Selasa, 31 Mei 2022. IHSG menguat 26,66 poin atau 0,38 persen ke posisi 7.064,23.

Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 6,26 poin atau 0,61 persen ke posisi 1.036,09.

Sebanyak 240 saham menguat, 79 saham melemah, san 220 saham stagnan pagi ini.

Investor asing mencatatkan beli bersih senilai Rp25,38 miliar pada awal perdagangan. Investor asing paling banyak memborong saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dengan net buy senilai Rp36,37 miliar.

Menyusul di belakangnya, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencatat net buy sebesar Rp8,84 miliar, disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan nilai Rp4,97 miliar.

Tim Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia menyebutkan 9 dari 11 indeks sektor menguat pada penutupan perdagangan kemarin, dengan sektor transportasi dan logistik menguat hampir 4 persen. Menguatnya IHSG kemarin terjadi di tengah menguatnya rupiah terhadap dolar AS sebesar 0,13 persen ke level Rp14.558 per dolar AS.

“Jelang libur sekaligus menutup Mei, NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksikan IHSG bergerak upward dengan kisaran 6.950–7.200,” tulis NH Korindo dalam laporannya.

Di pasar modal AS, Pasar Derivatif AS Menguat, walaupun bursa Wall Street libur memperingati Memorial Day, dengan S&P 500 Mini naik 0,3 persen dan Nasdaq 100 Future naik 0,8 persen.“Investor melihat kebijakan moneter the Fed dapat lebih longgar, setelah wacana kenaikan FFR masing-masing 50 bps pada Juni dan Juli.”

Sementara itu, bursa saham Eropa ditutup menguat, ditopang sentimen positif relaksasi strategi "Zero Covid" di Cina, terutama di Shanghai dan Beijing.

Sebelumnya, investor khawatir penerapan strategi tersebut, akan memberikan dampak negatif bagi pemulihan ekonomi Cina.

ANTARA | BISNIS

Baca Juga: Samuel Sekuritas: IHSG Tinggalkan Level 7.000-an, Saham BCA Diborong Asing

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.