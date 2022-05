Tampik IKN Sepi Investor, Luhut: Arab Saudi Akan Investasi Sangat Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) menarik minat investor besar dari luar negeri. Ia menampik anggapan pelbagai pihak yang menyatakan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara ini minim pendanaan.

“Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi US$ 20 miliar,” kata Luhut dalam keterangan tertulis Ahad, 22 Mei 2022.

Maret lalu, Luhut mengatakan Cina juga akan ikut mendanai proyek IKN melalui konsorsium dengan Abu Dhabi. Luhut berujar dengan membentuk konsorsium, realisasi berinvestasi semakin efisien.

“Abu Dhabi itu punya partner, mana-mana saja termasuk ada juga Cina. Abu Dhabi bilang ke saya kalau mereka konsorsium dan macam-macam negaranya,” ucap Luhut kala itu.

Tak hanya Cina, Abu Dhabi akan menggandeng negara lain. Luhut belum mendetailkan negara-negara yang akan terlibat dengan Abu Dhabi ikut mengembangkan ibu kota baru. Namun ia memastikan selain Abu Dhabi, pemerintah sudah banyak memperoleh tawaran investasi untuk ibu kota negara.

Adapun Luhut menyatakan IKN berjuluk Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang akan menikmati kota itu pada masa mendatang. Konsep tata-kota IKN nantinya tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di Cina.

“IKN will be ‘world-class city for all’ (akan menjadi kota kelas dunia untuk semua) Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru,” ujarnya.

Dia mengatakan proses pemindahan kantor-kantor utama pemerintahan pusat dari Jakarta ke IKN sedang digeber. Proses pemindahan ditargetkan selesai pada kuartal kedua 2024.

Soal investasi secara keseluruhan, Luhut memaparkan saat ini pembangunan Indonesia jauh lebih merata. Banyak industri baru tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara, selain pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Investasi yang dulu hanya berpusat di Jawa dan Sumatra, kini tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan,” kata Luhut.

