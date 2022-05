Minyak Naik Tipis ke USD 112,55 per Barel, Ini 2 Faktor Penyebabnya

TEMPO.CO, New York - Harga minyak sedikit lebih tinggi pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat atau Sabtu pagi, 21 Mei 2022. Karena rencana larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia dan pelonggaran penguncian Covid-19 di Cina melawan kekhawatiran bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi akan merugikan permintaan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli naik 51 sen atau 0,5 persen, menjadi menetap di 112,55 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni naik 1,02 dolar AS atau 0,9 persen, menjadi ditutup di 113,23 dolar AS per barel pada hari terakhirnya kontrak bulan depan.

WTI mencatat kenaikan mingguan keempat berturut-turut, yang terakhir terjadi pada pertengahan Februari. Brent naik sekitar 1,0 persen minggu ini setelah jatuh sekitar 1,0 persen minggu lalu.

Kontrak WTI yang lebih aktif diperdagangkan untuk Juli naik sekitar 0,4 persen menjadi berakhir di 110,28 dolar AS per barel."Risiko tetap berayun ke sisi positif ... mengingat pembukaan kembali Cina dan upaya lanjutan menuju embargo minyak Rusia oleh Uni Eropa," kata Craig Erlam, analis pasar senior di OANDA.

Di Cina, Shanghai tidak memberi sinyal perubahan apa pun pada rencana berakhirnya penguncian seluruh kota yang berkepanjangan pada 1 Juni, meskipun kota itu mengumumkan kasus Covid-19 baru pertamanya di luar area karantina dalam lima hari.

Pasar energi memperkirakan pencabutan beberapa pembatasan virus corona di Shanghai akan meningkatkan permintaan energi. Cina adalah importir minyak mentah utama dunia.

Uni Eropa berharap untuk mencapai kesepakatan tentang larangan impor minyak mentah Rusia yang mencakup pemotongan untuk negara-negara anggota yang paling bergantung pada minyak Rusia, seperti Hongaria.