Terkini Bisnis: USD 20 Juta Pendanaan Startup Biotech, Pendaftaran Beasiswa BCA

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang 12 Mei 2022 dimulai dengan Bio Farma bersama MDI Ventures yakni perusahaan modal ventura milik PT Telekomunikasi Indonesia, mendirikan badan investasi Bio-Health Fund.

Lalu BCA membuka pendaftaran program beasiswa bagi lulusan SMA/SMK dan maskapai Lion Air Group dan Super Air Jet merilis lowongan kerja untuk pelamar kerja lulusan SMK/SMA semua jurusan. Posisi yang disediakan adalah initial and experience crew.

Kemudian informasi mengenai Pemerintah akan membangun Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) atau ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan konsep kota hutan dan kota pintar berjuluk "kota 10 menit".

Selain itu berita tentang pengacara dari Warda Larosa & Partners Law Firm mencatat tambahan lebih dari 100 korban investasi bodong robot trading DNA Pro Akademi.

Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut yang menarik para pembaca:

1. Bio Farma dan MDI Dirikan Bio-Health Fund, Siapkan Modal Awal USD 20 Juta

Bio Farma bersama MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Telekomunikasi Indonesia, mendirikan badan investasi Bio-Health Fund. Lembaga baru ini membidik pendanaan bagi startup di sektor biotech dan layanan kesehatan.

“Saat ini Indonesia mempunyai berbagai tantangan, antara lain yang terkait industri kesehatan, bagaimana kita di Indonesia bisa mengembangkan teknologi baru di bidang kesehatan, baik itu yang terkait bio sciences, farmasi dan industri teknologi digital kesehatan,” kata Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, dikutip dari rilis, Kamis, 12 Mei 2022.

Pahala mengatakan, Kementerian BUMN mendorong MDI Ventures untuk menggandeng Bio Farma Grup untuk mengembangkan teknologi dalam bidang penelitian biotech. Kementerian BUMN selanjutnya mendorong investasi serupa dengan menggandeng BUMN lainnya pada startup yang bergerak di sektor pangan serta new energy.

“Tantangan selanjutnya adalah pangan, setelah pengembangan di bidang kesehatan selanjutnya diupayakan partnershipantara MDI Ventures dengan BUMN di bidang pangan seperti PTPN, ID Food dan Perhutani untuk mengembangkan industri pangan. Ketiga, tantangan utama kita adalah new energy sehingga kita mendorong Pertamina membangun new venture untuk pengembangan new energy,” kata Pahala.

