Puncak Arus Balik, Gerbang Tol Kalikangkung hingga Halim Mulai Berlaku One Way

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberlakukan one way atau jalur satu arah untuk arus balik menuju Jakarta di KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga KM 03+500 Halim. One way dibuka sejak Sabtu pagi, 7 Mei 2022, pukul 07.00 WIB.

“Atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way,” ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangannya, Sabtu.

One way merupakan salah satu rekayasa lalu lintas yang dipersiapkan untuk mengurai macet pada puncak arus balik 6-8 Mei 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya meminta one way tetap diterapkan lantaran periode arus balik lebih pendek ketimbang arus mudik.

Adapun Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. “Pastikan kecukupan perbekalan, saldo uang elektronik, dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman,” kata Heru.

Jasa Marga mencatat 563.593 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek hingga H+2 Idul Fitri atau Kamis, 5 Mei 2022. Angka tersebut dihimpun dari empat gerbang tol utama, yaitu GT Cikupa arah Merak, GT Ciawi arah Puncak, dan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama arah Trans Jawa dan Bandung.

Total volume lalu lintas yang kembali ke Ibu Kota ini naik 41,1 persen jika dibandingkan hari normal. Mayoritas kendaraan datang dari arah timur atau Jalan Tol Trans Jawa dan Bandung, yaitu 308.641 kendaraan. Angka ini naik 54,76 persen.

Selanjutnya, kendaraan dari arah barat atau Merak sebanyak 129.577 atau naik 22,99 persen. Adapun kendaraan dari selatan atau Puncak sebanyak 125.375 atau naik 22,25 persen.

