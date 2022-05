Grup Sinar Mas Resmi Akuisisi Perusahaan Tambang Batu Bara Australia Rp 17,37 T

TEMPO.CO, Jakarta -Emiten Grup Sinar Mas, Golden Energy and Resources Ltd (GEAR) melalui anak usahanya Stanmore Resources Ltd menuntaskan akuisisi 80 persen saham perusahaan tambang batu bara Australia, BHP Mitsui Coal Pty Ltd (BMC). Nilai akuisisi ini mencapai US$1,2 miliar atau setara Rp 17,37 triliun (asumsi kurs Rp 14.477).

Executive Chairman GEAR Fuganto Widjaja mengatakan akuisisi ini berhasil menandai tonggak transformasi perseroan. BMC akan melengkapi platform batu bara metalurgi perseroan saat ini dengan kualitas tinggi, pengeluaran yang rendah dan umur tambang yang panjang.

“Dengan penyelesaian yang berhasil ini, GEAR akan menjadi salah produsen batu bara metalurgi terbesar di dunia melalui Stanmore dan mengharapkan kontribusi yang signifikan dari segmen ini ke depan,” jelasnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Singapura, Selasa, 3 Mei 2022.

Mitsui Coal Dana yang dikeluarkan oleh Stanmore pada penyelesaian akuisisi ini berasal dari uang tunai Stanmore, setelah penawaran hak pro-rata atau rights issue yang sukses pada Maret 2022. Stanmore dan seluruh entitas anak telah mencairkan fasilitas utang termasuk fasilitas utang akuisisi senilai US$ 625 juta.

Pendanaan penuh tersedia untuk pertimbangan akuisisi dan penyesuaian penyelesaian akuisisi sekitar US$ 200 juta untuk modal kerja. Ini sebagai akibat dari saldo modal kerja BMC yang lebih tinggi yang diperoleh pada saat penyelesaian terutama didorong oleh pasar yang lebih kuat.

Modal kerja BMC yang naik itu diterjemahkan ke dalam neraca dan posisi kas yang lebih sehat di pos penyelesaian akuisisi BMC, atau melebihi dari perkiraan Stanmore ketika perjanjian penjualan ditandatangani.

CEO Stanmore Resources Ltd Marcelo Matos mengatakan penyelesaian transaksi ini menandai tonggak penting dalam sejarah perseroan. Metalurgi dan harga batu bara PCI tetap berada pada level tertinggi secara historis dan Stanmore akan mendapat manfaat dari harga tersebut dengan tambahan produksi sekitar 10 juta ton metalurgi.

Sebagai informasi, aksi akuisisi ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham induk usaha GEAR, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) pada 23 Februari 2022. Akuisisi BMC terbilang menjanjikan bagi grup Sinarmas, pasalnya BMC memiliki aset batu bara metalurgi yang terletak di Queensland, Australia. Tambang tersebut terdiri dari South Walker Creek dan tambang Poitrel. Total produksi batu bara metalurgi sekitar 10 juta per tahun dan total cadangan lebih dari 135 juta ton.

Tak hanya itu, aset BMC juga ditambah dengan infrastruktur Red Mountain dan pengembangan sumur Wards Well. Semuanya berlokasi di Queensland, Australia. Sebelumnya manajemen DSSA mengharapkan akuisisi BMC akan memperkuat posisinya sebagai salah satu pelaku bisnis dalam usaha batu bara metalurgi di wilayah Asia dan Oseania yang selanjutnya dapat memberikan dampak positif bagi para pemegang saham.

