Terkini Bisnis: Puncak Arus Balik 6-8 Mei, Contraflow Jagorawi Disetop

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa siang, 3 Mei 2022, dimulai dari puncak arus balik diprediksi 6-8 Mei 2022 hingga contraflow di Tol Jagorawi dihentikan.

Adapula berita tentang tanggapan Pemerintah Daerah Jawa Timur soal memiliki di saldo tertinggi di perbankan per Maret 2022 hingga Jokowi mengatakan one way dan ganjil genap tetap diberlakukan saat arus balik.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang siang ini:

1. Puncak Arus Balik 6-8 Mei, Jasa Marga Imbau Masyarakat Tak Pulang Bersamaan

Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 6-8 Mei 2022. Manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan balik ke Jabodetabek dalam waktu bersaamaan untuk mencegah kemacetan.

“Jika semua orang merencanakan pulang di akhir libur panjang, seperti 6, 7, dan 8 Mei 2022, peningkatan lalu-lintas serentak secara bersama-sama ini harus diantisipasi oleh pengguna jalan,” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Mei 2022.

Dia mengatakan ketimbang mudik, arus balik memiliki periode hari yang cukup pendek. Sementara itu hingga H+1 Lebaran, jumlah kendaraan yang masuk ke Ibu Kota masih terpantau rendah.

Jasa Marga mendata, jumlah kendaraan yang melaju menuju Jabodetabek pada 3 Mei 2022 turun 31,9 persen dari lalu-lintas normal. Secara total, jumlah kendaraan masuk ke Jakarta dan sekitarnya baru 93.818 baik dari arah timur, selatan, maupun barat.

Padahal pada H-1 Lebaran lalu, Jasa Marga merekap sebanyak 1,7 juta kendaraan telah keluar ke Jakarta dan jumlahnya terus bertambah hingga hari ini. Melihat tingginya lalu-lintas mudik itu, Heru mengimbau masyarakat yang saat ini tengah berada di kampung halaman untuk mengatur waktu perjalanan kembali ke Jabotabek.

