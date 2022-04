Begini Animo Pengguna Shopee di Big Ramadan Sale 2022

Diskusi virtual Bincang Shopee Big Ramadan Sale bertema "Ekspresikan Diri melalui Kreasi" bersama Creativepreneur and Author Marchella FP; Scriptwriter and Content Creator Jenny Jusuf; dan Co-Founder and Creative Director ZaskiaMecca, Tania Ray Mina pada Senin, 18 April 2022. Dok. Shopee Indonesia