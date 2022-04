Terkini Bisnis: Minyak Goreng Murah di Magelang, Bantuan Subsidi Upah

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore dimulai dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan harga minyak goreng curah di Magelang lebih murah dibanding harga di Semarang saat sidak pasar, Rabu, 6 April 2022.

Kemudian informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada Maret 2022 menjadi US$ 113,5 per barel. Angka tersebut naik US$ 17,78 dari yang sebelumnya US$ 95,72 per barel.

Selain itu berita mengenai perlindungan bagi para pekerja atau buruh, serta untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Sempat Tak Percaya, Ganjar Temukan Minyak Goreng Curah Dijual Murah di Magelang

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sidak di Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang, menemukan harga minyak goreng curah lebih murah dibanding harga di Semarang, pada Rabu, 6 April 2022.

Ganjar awalnya tidak percaya bahwa harga minyak goreng curah di Magelang lebih murah dibanding di Semarang. Namun ketika seorang pedagang menunjukkan nota pembelian minyaknya dari agen, Ganjar baru percaya.

Sebelumnya Ganjar melakukan sidak minyak goreng di Pasar Bulu Semarang. Di sana dia menemukan harga minyak goreng curah Rp 20.000 - Rp 22.000 per liter.

Saat ngobrol dengan sejumlah pedagang, Ganjar menemukan harga minyak goreng curah di Pasar Muntilan dipatok Rp 15.500 per liter. Para pedagang mengaku membeli dari agen besar yakni Toko 15 dengan harga Rp 12-13 ribu per liter.

Baca berita selengkapnya di sini.