Elon Musk Resmi Bergabung di Jajaran Dewan Direksi Twitter, Begini Sosoknya

TEMPO.CO, Jakarta -CEO Twitter Parag Agrawal mengumumkan bahwa Elon Musk resmi bergabung ke jajaran dewan direksi perusahaan media sosial itu. Kabar tersebut disampaikan Parag Agrawal melalui akun Twitter miliknya.

“Saya sangat bersemangat untuk mengungkapkan bahwa kami menunjuk @elonmusk ke dalam dewan kami! Melalui percakapan dengan Elon dalam beberapa pekan terakhir, jelas bagi kami Elon akan membawa nilai yang besar bagi dewan kami” tulis Parag pada akun Twitter, @paraga yang dilasir Tempo, Rabu, 6 April 2022.

Parag menilai Elon Musk adalah sosok yang tepat untuk mengisi posisi di perusahaannya karena memiliki rasa percaya dan kritis terhadap perkembangan perusahaannya. “Dia adalah orang yang sangat percaya dan kritikus yang intens terhadap layanan yang persis seperti yang kami butuhkan di @Twitter dan di ruang rapat untuk membuat kami lebih kuat dalam jangka panjang. Selamat datang Elon!” cuitnya.

Sebelumnya diberitakan Elon Musk, pada Senin, 4 April 2022, mengungkapkan telah memborong 9,2 persen saham di Twitter Inc senilai hampir US$ 3 miliar. Dia pun menjadikan pemegang saham terbesar situs micro-blogging itu dan memicu kenaikan lebih dari 27 persen harga saham perusahaan tersebut.

Elon Musk yang dikenal sebagai CEO Tesla dan CEO maupun desainer utama SpaceX merupakan salah satu pendiri karismatik PayPal (PYPL) dan Tesla (TSLA), serta pendiri SpaceX, Neuralink, dan The Boring Company. Selain itu, Ia dianggap sebagai inovator yang berhasil menciptakan berbagai temuan kontemporer.

Menurut Forbes, Elon Musk memiliki kekayaan US$ 219 miliar (setara Rp 3.146,5 triliun) per 11 Maret 2022. Dalam setahun terakhir, kekayaannya bertambah US$ 68 miliar (setara Rp 977,1 triliun).

Kekayaannya pun disebut-sebut melonjak tajam. Sebab, nilai saham Tesla naik 33 persen bahkan sejumlah pihak meramalkan dia menjadi triliuner pertama di dunia.

Elon Musk atau Elon Reeve Musk merupakan pengusaha terkaya di dunia yang lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria. Pretoria salah satu dari tiga ibu kota Afrika Selatan. Ayahnya adalah seorang insinyur, dan ibunya seorang model dan ahli gizi.

Elon Musk menyebut dirinya sebagai pekerja aktif yang secara rutin menghabiskan 100 jam per pekan untuk mengurus Tesla Motors dan SpaceX dan sering bepergian menggunakan jet perusahaan.

Sebagai pengguna Twitter yang produktif, Elon Musk memiliki lebih dari 80 juta pengikut sejak bergabung dengan situs tersebut pada 2009. Dia telah menggunakan platform tersebut untuk membuat beberapa pengumuman, termasuk menggoda kesepakatan go-private untuk Tesla yang membawanya ke situasi sulit dengan regulator.

BERBAGAI SUMBER | ANTARA

