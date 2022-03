Cari Cadangan Migas Baru, Pertamina Hulu Energi Bor Sumur Eksplorasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang mencari cadangan migas baru dengan mengebor sumur eksplorasi SRT-1X di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Sumur ini mulai dibor pada 7 Maret 2022 menggunakan rig PDSI #42.3/N-1500E dengan estimasi waktu selama 62 hari,” kata General Manager Zona 1 Ani Surakhman dalam rilis, Selasa, 15 Maret 2022.

Pengeboran sumur SRT-1X merupakan pemenuhan Komitmen Kerja Pasti PHE Jambi Merang yang termasuk dalam Subholding Upstream Pertamina Regional Sumatera Zona 1. Ani Surakhman mengatakan sumur SRT-1X merupakan sumur eksplorasi ketiga yang dibor oleh Zona 1 pada 2022.

“Sebelumnya telah dilakukan pengeboran sumur eksplorasi CMA-001 di Field Pangkalan Susu dan sumur SGET-001 di Field Jambi. Selain itu, kami juga telah mengebor lima sumur pengembangan,” ucapnya.

Lima sumur tersebut adalah sumur SGC-031; SGC-032; KTT-045 dan SKB-002 di Field Jambi; serta sumur P-460 di Field Rantau. Sumur eksplorasi berbeda dengan sumur pengembangan. Sumur eksplorasi bertujuan menemukan cadangan migas baru, sementara sumur pengembangan dibor pada struktur yang telah terbukti cadangan migasnya dengan tujuan meningkatkan produksi.

“Kami berkomitmen meningkatkan produksi migas, di antaranya melalui pengeboran sumur pengembangan, meningkatkan kinerja operasi, mengoptimalkan lapangan produksi eksisting, melanjutkan program kerja eksplorasi, transformasi resources toproduction, serta memanfaatkan teknologi untuk implementasi enhanced oil recovery (EOR),” kaya Ani.

Program kerja yang masif dan agresif diakui Ani merupakan salah satu strategi sebagai upaya meningkatkan produksi migas Zona 1. “Implementasi ini sejalan dengan semangat SUMATERA (SUstainable, MAssive, To grow, Efficient, Resilient, Aggressive) yang digadang Pertamina Hulu Rokan (PHR) – Regional Sumatera,” katanya.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Anggono Mahendrawan menyampaikan bahwa SKK Migas dan KKKS akan terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi migas, khususnya di wilayah Sumbagsel.

“Saya mengapresiasi KKKS PHE Jambi Merang atas pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi SRT-1X. Semoga berhasil menemukan cadangan migas baru sesuai dengan harapkan kita bersama,” kata Anggono.

Dia berharap dapat berkontribusi dalam upaya mencapai target produksi minyak satu juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030. Zona 1 Regional Sumatera Subholding Upstream Pertamina berupaya memenuhi target produksi migas 2022 yang ditetapkan pemerintah, yaitu minyak 22.817 barel per hari (BOPD) dan gas 185 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Target ini dicapai dengan rencana kerja sumur, yaitu 27 sumur pengembangan, 3 sumur eksplorasi, 7 sumur workover, serta melakukan well services-well intervention sebanyak 934 sumur.

MUTIA YUANTISYA