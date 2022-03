Rajawali Nusindo Klaim Sudah Distribusikan 7,2 Juta Liter Minyak Goreng

TEMPO.CO, Jakarta - PT Rajawali Nusindo anggota dari ID FOOD Holding BUMN Pangan mengklaim sudah mendistribusikan lebih dari 7,2 juta liter minyak goreng sejak 6 Februari 2022 sampai hari ini, 15 Maret 2022, di seluruh Indonesia. Direktur Utama PT Rajawali Nusindo, Iskak Putra Rajawali Nusindo mengatakan, harga minyak goreng saat ini masih fluktuatif.

“Kegiatan pendistribusian minyak akan terus dilakukan ke tingkat retail dengan mengandalkan cabang Rajawali Nusindo yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Iskak dalam keterangan tertulis pada Selasa.

Dari 7,2 juta liter minyak goreng yang disalurkan, ada 1,6 juta liter minyak goreng kemasan dan 5,6 juta liter minyak goreng curah. Iskak menuturkan bahwa distribusi ini untuk menjaga ekosistem rantai pasokan pangan dan menjalankan regulasi dari Kementerian Perdagangan soal Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang berlaku pada 1 Februari 2022, tentang HET Minyak Goreng Sawit, yaitu sebesar Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14 ribu per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Pelaksanaan pendistribusian ini didukung oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, ID FOOD, dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak baik supplier minyak goreng maupun pemerintah daerah lainnya.

“Untuk proses penyaluran minyak goreng tersebut bekerjasama dengan berbagai toko grosir, toko retail, pedagang Tradisional dan sebagainya, untuk selanjutnya di jual dengan HET yang ditetapkan pemerintah,” ujar Iskak.

Rajawali Nusindo juga akan memberi kesepakatan berupa pakta integritas kepada pihak toko grosir, toko retail, pedagang tradisional, dan sebagainya. Supaya menjaga kestabilan harga sesuai dengan peraturan HET minyak goreng terbaru.

FAIZ ZAKI

Baca: Luhut Pastikan CEO SoftBank Masayoshi Son Dicoret dari Dewan Pengarah IKN

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.