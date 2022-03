Bukit Asam Cetak Rekor Laba Tertinggi Rp 7,91 Triliun, Naik 231 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten batu bara holding BUMN MIND.ID, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), mengumumkan kinerja positif hingga 31 Desember 2021 dengan membukukan laba bersih naik 231 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail mengatakan, capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang perseroan beroperasi. Sepanjang 2021, PTBA berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 7,91 triliun.

"Jadi laba naik signifikan sebesar 231 persen dari capaian tahun 2020 yang laba bersihnya sebesar Rp 2,39 triliun," ujarnya dalam konferensi pers, Senin, 7 Maret 2022.

Adapun, pendapatan usaha pada 2021 mencapai Rp 29,26 triliun atau naik sebesar 69 persen dari tahun sebelumnya yang yang dicapai sebesar Rp 17,33 triliun. Dengan pencapaian tersebut perseroan mencatat kenaikan total aset ini sebesar 50 persen dari sebelumnya Rp 24,06 triliun per 31 Desember 2020 menjadi Rp 36,12 triliun per 31 Desember 2021.

"Pencapaian gemilang yang kami raih didukung oleh kinerja operasional yang solid di sepanjang tahun 2021 ini seiring dengan pemulihan ekonomi global maupun nasional yang mendorong naiknya permintaan atas batu bara. Momentum kenaikan harga komoditas batu bara global yang cukup juga turut mendorong pencapaian ini," ungkapnya.

Hingga 31 Desember 2021 harga batu bara menunjukkan penguatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan harga rata-rata batu bara indeks Newcastle sebesar US$137,28 per ton dan indeks batu bara termal Indonesia naik dengan rata-rata US$ 95,05 per ton.

Di lantai bursa, harga saham Bukit Asam pada Senin, 7 Maret 2022, bergerak di zona hijau, naik 40 poin atau 1,13 persen ke 3.580 kendati dilego asing senilai Rp32,75 miliar. Selama 2022 berjalan, harga saham PTBA sudah naik 32,10 persen. Sedangkan, dalam setahun harganya naik 37,69 persen.

BISNIS

