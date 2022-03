Kenaikan Harga Komoditas Sejak 2020: dari Cabai Rawit hingga Elpiji

TEMPO.CO, Jakarta -Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga ini, tentu sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Berdasarkan data dan pantauan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), komoditas yang harganya tinggi secara terus menerus sejak November 2020 adalah cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan daging sapi. “Pergerakan harga bisa menjadi parameter dalam melihat ketersediaan komoditas pangan,” kata Peneliti CIPS Indra Setiawan dalam rilis, 15 April 2021.

Cabai Rawit

Harga cabai rawit terus menerus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terlihat terjadi di pertengahan hingga akhir Maret 2021. Pada April 2021 harga cabai rawit mencapai Rp 70.400 per kilogram.

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS, 5 Maret 2022, harga cabai rawit merah pada Maret 2022 adalah Rp 41.759 per kilogram atau naik Rp 10.850 dari Rp 30.900 per kilogram pada 23 Februari 2022. Begitu pula dengan harga cabai rawit hijau Rp 27.850 per kilogram atau naik Rp 7.500 dari Rp 20.350 per kilogram

Sementara itu, secara umum harga cabai rawit berada di angka Rp 36.200 per kilogram atau naik Rp 10.100 dari Rp 26.100 per kilogram pada 23 Februari 2022.

Cabai Merah

Harga cabai merah terlihat fluktuatif dari waktu ke waktu. Titik tertinggi harga cabai merah terjadi pada Desember 2020 yang menyentuh angka Rp 59.500 per kilogram.

Harga cabai merah saat ini berada di angka Rp 28.150 per kilogram atau naik Rp 6.500 dari Rp 21.650 pada 23 Februari 2022. Harga cabai merah besar Rp 27.650 per kilogram atau naik Rp 7.700 dari Rp 19.950 per kilogram dan harga cabai merah kriting Rp 28.250 per kilogram atau naik Rp 5.950 dari Rp 22.300 per kilogram.

Bawang Putih

Sebagaimana yang terjadi di awal pandemi 2020, harga bawang putih naik cukup signifikan menjelang Ramadan. Harga bawang putih pada April 2021 berada di kisaran Rp 30.000 per kilogram setelah sebelumnya berada di level Rp 27.000-29.000 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang putih saat ini berada di level Rp 19. 200 per kilogram atau naik Rp 10.850 dari Rp 8.350 per kilogram Rp pada 23 Februari 2022.

Harga daging sapi terlihat mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Harga daging sapi sempat menyentuh Rp 122.000 per kilogram pada November 2020 dari sebelumnya berada di kisaran Rp 118.000 hingga Rp 119.000 per kilogram.

Sementara itu, harga daging sapi saat ini adalah Rp 113.200 per kilogram atau turun Rp 9.150 dari Rp 122.350 per kilogram pada 23 Februari 2022. Untuk harga daging sapi kualitas 1 Rp 117.250 per kilogram atau turun Rp 5.900 dari Rp 123.150 per kilogram, sementara harga daging sapi kualitas 2 Rp 108.700 per kilogram atau turun Rp 12.800 dari yang sebelumnya Rp 121.500 per kilogram.