Biaya Transfer Antarbank Rp 0 via Aplikasi Livin Bank Mandiri hingga 9 Maret

Ilustrasi Aplikasi Livin by Mandiri. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberi kemudahan kepada para nasabahnya yang bertransaksi menggunakan aplikasi Livin' by Mandiri. Dengan program tersebut, nasabah bisa bertransaksi antarbank tanpa biaya transfer dengan BI Fast di Livin by Mandiri per hari ini hingga Rabu pekan depan, 9 Maret 2022.

"Biaya transfer antar bank Rp 0 selama 2-9 Maret 2022 hanya di Livin by Mandiri dengan menggunakan BI Fast," tulis Bank Mandiri dalam publikasi hari ini, Rabu, 2 Maret 2022. "Persembahan Livin bagi seluruh nasabah setia kami."

Aplikasi Livin' by Mandiri sebelumnya mengalami gangguan dan banyak dikeluhkan nasabah pada Jumat pekan lalu, 25 Februari 2022, sejak pagi hingga malam hari.

Bahkan kala itu, Livin sempat menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas di media sosial Twitter. Gangguan yang dirasakan oleh para nasabah bank pelat merah itu karena adanya lonjakan transaksi pada aplikasi tersebut.

Akibatnya, terjadi kenaikan antrean di layanan Livin' by Mandiri. Belakangan, layanan Livin' by Mandiri berlogo kuning itu berangsur kembali normal dan sudah dapat diakses untuk bertransaksi.

“Saat ini proses penguraian antrian transaksi telah selesai. Kami berterima kasih atas kesabaran nasabah,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha, dalam keterangan tertulis, pada Jumat malam, 25 Februari 2022.

Ketua Badan Pusat Statistik atau BPS, Margo Yuwono, sebelumnya menyatakan bahwa berlakunya BI-Fast, yang menurunkan biaya transfer antarbank menjadi Rp 2.500, turut menyumbang penurunan laju inflasi pada Januari 2022.