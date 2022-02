Pertamina Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi, Simak Daftar Lengkapnya per Daerah

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga produk elpiji nonsubsidi per Ahad, 27 Februari 2022. Kenaikan harga tersebut mengikuti perkembangan minyak dan gas dunia.

Menurut Penjabat sementara Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C, & T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting, harga Contract Price Aramco telah menembus US$ 775 per metrik ton. “Harga Contract Price Aramco (CPA) tercatat naik 21 persen dari rata-rata harga sepanjang 2021,” katanya, Ahad, 27 Februari 2022.

Berikut adalah daftar harga jual LPG Non PSO rumah tangga di tingkat agen di luar radius 60 km dari lokasi filling plant.

Situs resmi Pertamina menyebutkan harga jual di tingkat agen di bawah ini sudah termasuk biaya angkutan atau ongkos kirim.

Harga jual di tingkat agen, termasuk PPN untuk Bright Gas 5,5 Kg Rp 91.000 dan Bright Gas 12 Kg per Elpiji 12 Kg Rp 189.000 berlaku untuk wilayah berikut:

Aceh: Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe Sumatera Utara: Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun Sumatera Barat: Padang dan Payakumbuh Riau: Dumai dan Pekanbaru Riau: Batam dan Tg. Uban Jambi Sumatera Selatan: Lubuklinggau, Ogan Ilir, dan Palembang Bengkulu Lampung: Bandar Lampung dan Metro

Harga jual di tingkat agen, termasuk PPN untuk Bright Gas 5,5 Kg Rp 94.000 dan Bright Gas 12 Kg per Elpiji 12 Kg Rp 197.000 berlaku untuk wilayah berikut:

Bangka Belitung: Bangka, Bangka Barat, dan Belitung.

Harga Jual di Tingkat Agen, termasuk PPN untuk Bright Gas 5,5 Kg Rp 88.000 dan Bright Gas 12 Kg per Elpiji 12 Kg Rp 187.000 berlaku untuk wilayah berikut:

Banten: Serang dan Tangerang DKI Jakarta: Jakarta Barat dan Jakarta Utara Jawa Barat: Bandung, Bekasi, Bogor, Kota Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya Jawa Tengah: Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, Tegal. DI Yogyakarta: Bantul dan Sleman Jawa Timur: Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Tulungagung Nusa Tenggara Barat: Lombok