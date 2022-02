Bidik Pembiayaan Diaspora RI di Jepang, BNI Rangkul Dopang Co Ltd

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (BNI) melalui Kantor Cabang Luar Negeri di Tokyo bekerja sama dengan Dopang Co Ltd untuk penyaluran pembiayaan atau Diaspora Loan bagi Diaspora Indonesia yang memiliki usaha segmen Small Medium Enterprise (SME).

Pemberian Diaspora Loan ini merupakan salah satu wujud komitmen BNI cabang Tokyo dalam mendukung Diaspora Indonesia dan juga hasil kolaborasi dengan SME center di Jepang, yang merupakan wadah untuk mendukung pelaku SME di Indonesia untuk masuk ke pasar Jepang, yang diinisiasi oleh KBRI Tokyo.

Direktur Treasury dan Internasional BNI Henry Panjaitan mengatakan langkah ini sejalan dengan misi BNI yaitu memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Salah satunya pembiayaan bagi Diaspora Indonesia yang memiliki usaha di negara mereka khususnya segmen SME.

"Diaspora Loan merupakan pinjaman/pemberian kredit bagi Diaspora Indonesia dan di desain secara komprehensif serta prudent untuk mengakomodir kebutuhan Diaspora Indonesia dalam mengembangkan usahanya di luar negeri," kata Henry dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, 20 Februari 2022.



Penandatanganan komitmen ini dilakukan oleh Acting General Manager BNI Tokyo Dyah Paramita Novia Putri dengan Founder Dopang Co Ltd Tania Mirella disaksikan oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia Tri Purnajaya di Kantor BNI Tokyo, Jepang, Jumat pekan kemarin.

Saat ini diaspora Indonesia di Jepang berjumlah sekitar 66.000 jiwa dengan berbagai profesi dan usaha, salah satunya yaitu Dopang Co Ltd yang memiliki misi Connecting Indonesia and Japan’s Small Medium Business for a better world.