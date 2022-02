Harga I-COIN Wirda Mansur USD 0,067 per Token, Sudah Didaftarkan ke Bappebti?

TEMPO.CO, Jakarta - Wirda Mansur membagikan kabar terbaru mengenai penjualan token kripto I-COIN (ICN) miliknya sore ini. Putri sulung ustaz Yusuf Mansur itu membagikan tangkapan layarnya di fitur Instastory mengenai harga token dari situs coinmarketcap.com seharga US$ 0,0669 atau sekitar Rp 958,1 (asumsi kurs Rp 14.322 per dolar AS) pada pukul 20.21 WIB.

Berdasarkan unggahan foto terbarunya, dia juga telah mengumumkan presale I-COIN ludes terjual senilai 1.500 BNB di situs pinksale.finance. “Semoga menjadi awal yang baik untuk langkah kedepannya,” ujar Wirda Mansur dalam postingan di akun Instagram-nya @wirda_mansur, Kamis, 17 Februari 2022.

Token itu semula direncanakan presale pada 14 Februari 2022, namun terpantau baru dilaksanakan kemarin, Rabu, 16 Februari 2022. Token tersebut terdaftar pada pukul 10.30 WIB 16 Februari 2022 di pancakeswap.finance.

Menurut data dari coinmarketcap.com ICN tercatat pada peringkat 2.925 dengan maksimal pasokan sebanyak 100 juta koin. Konversi harga ICN per dolar Amerika Serikat dikatakan diperbarui secara terus-menerus, serta kenaikan yang tercatat 8,26 persen dalam 24 jam terakhir.

Proyek yang ditawarkan oleh token ini diklaim memiliki proyek menarik. “Ekosistem besar dengan teknologi blockchain proyek yang didukung oleh Wirda Mansur selaku CEO dari proyek Icoin ini menawarkan berbagai proyek menarik,” tulis dari akun Instagram resmi @icoin.id pada Senin, 14 Februari 2022.

Pada unggahan tersebut dituliskan proyeknya antara lain P2E Game Products, Metavers, dan Non-Fungible Token (NFT) Marketplace.

Lewat Instagram pribadinya, Wirda sebelumnya menjelaskan bahwa token tersebut bisa dekembangkan untuk game di metaverse dan NFT seperti yang dilakukan Ghozali Everyday.

“Supaya jadi contoh juga buat anak anak muda, gak hanya jadi pengguna, tapi juga pembuat dan kudu bener, berfundamental, ada usecasenya,” ujar Wirda dalam postingannya di Instagram pada 7 Februari 2022 lalu.

Saat terdaftar di coinmarketcap.com harga koin ICN berada di US$ 0,0644 atau sekitar Rp 922,3 pada pukul 16.20 WIB, Rabu 17 Februari 2022. Kemudian pukul 19.09 WIB harganya turun ke level US$ 0,0636 atau berkisar Rp 910,9.