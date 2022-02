Aset Bank Syariah Indonesia Tembus Rp 265 Triliun per Desember 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) genap berusia satu tahun pasca penggabungan usaha (merger) pada 1 Februari 2021. Bank hasil merger tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tersebut, mencatatkan kinerja cemerlang sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan publikasi pada hari ini, Rabu, 2 Februari 2022, BSI mencatatkan aset Rp 265,29 triliun per Desember 2021.

Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 171,29 triliun atau tumbuh 9,32 persen yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 233,25 triliun atau tumbuh 11,12 persen yoy.

Perseroan berhasil membukukan laba bersih Rp 3,03 triliun atau tumbuh 38,42 persen yoy. Cash coverage tumbuh 14,57 persen yoy, sedangkan kualitas pembiayaan (NPF) net tejaga di level 0,87 persen atau turun 0,25 persen yoy.

Di samping itu, BSI terus berinovasi dengan menghadirkan Beyond Banking Services Experience in One Hand. Hal itu tercermin dari kinerja transaksi digital perseroan yang melesat sepanjang tahun lalu.

BSI mencatat jumlah user BSI Mobile mencapai 3,47 juta user atau tumbuh 127 persen. Jumlah transaksi tumbuh 169 persen hingga mencapai 124,54 juta transaksi. Adapun, volume transaksi mencapai Rp 150,84 triliun atau tumbuh 200 persen.

Manajemen menyampaikan meski BSI lahir di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi Covid, perseroan hadir untuk senantiasa membangun asa dan membawa manfaat yang berkah.

"Hari ini, 1 Februari 2022, setahun kami berikhtiar, menjadi bank syariah yang inklusif dan modern, menopang pengembangan UMKM, menjaga amanah ummat, serta mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah dan industri halal nasional. Insya Allah BSI menjadi energi baru untuk ekonomi indonesia," tulis manajemen dalam publikasi.

BSI siap berlari kencang menyempurnakan layanan dan produk untuk semua nasabah. Bank Syariah Indonesia siap menjadi jembatan ekonomi antara Timur Tengah dan Indonesia serta menjadi pemain global, dan kebanggaan Indonesia.

