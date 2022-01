Ketua INACA Sebut Perjanjian Ruang Udara RI-Singapura Langkah Maju Penerbangan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional atau INACA, Denon Prawiraatmadja, yakin kesepakatan pelayanan ruang udara atau FIR antara Indonesia dan Singapura dapat berdampak positif.

"Terkait pandangan dunia penerbangan internasional terhadap penerbangan nasional Indonesia," kata Ketua Umum INACA dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.

Kesepakatan penyesuaian FIR itu terdapat dalam kerja sama strategis antara Indonesia-Singapura dalam pertemuan Leaders' Retreat di Bintan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada Selasa lalu, 25 Januari 2022.

Adapun Agreement on the Realignment of the Boundary between Jakarta FIR and Singapore FIR ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Transportasi Singapura S Iswaran.

INACA, kata Denon, sebagai organisasi maskapai penerbangan sipil nasional Indonesia mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran pemerintah yang telah berhasil mengajak Singapura untuk melakukan penyesuaian FIR sesuai dengan prinsip negara kepulauan yang diatur dalam aturan Internasional.

Selain itu, INACA juga mengajak semua pemangku kepentingan penerbangan nasional untuk menjadikan hasil perjanjian ini sebagai momentum lebih mengembangkan penerbangan nasional yang selamat, aman, nyaman, dan sehat serta disegani oleh dunia.

Perjanjian ini, menurut Denon, merupakan langkah awal dan masih memerlukan ratifikasi di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). "Kami berharap semua pemangku kepentingan penerbangan nasional bersatu memberikan dukungan sehingga ratifikasi perjanjian dapat segera terealisasi."

Denon juga berharap semua pemangku kepentingan penerbangan nasional dapat menjalankan semangat perjanjian tersebut untuk perkembangan dunia penerbangan nasional.

Dengan perjanjian tersebut, menurut Denon, dapat diartikan bahwa pandangan dunia penerbangan internasional terhadap pengelolaan ruang udara di wilayah Indonesia semakin baik. "Hal ini diharapkan dapat mendorong maskapai-maskapai internasional untuk menambah penerbangan ke Indonesia sehingga konektivitas internasional dari Indonesia juga lebih kuat lagi," ucapnya.