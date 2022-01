Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Livin by Mandiri Berlogo Kuning

INFO BISNIS – Bank Mandiri secara bertahap menonaktifkan aplikasi mobile banking Livin’ by Mandiri (berlogo warna biru) per tanggal 21 Januari 2022. Nasabah dapat beralih ke Super App Livin' by Mandiri (logo warna kuning). Aplikasi terbaru ini menghadirkan layanan perbankan dan keuangan yang lebih lengkap serta berbagai program promo yang menarik. Aplikasi ini sudah tersedia di App Store, Google Play, dan App Gallery.

“Super App Livin' by Mandiri (logo warna kuning) adalah layanan finansial yang lengkap dan terintegrasi dengan layanan anak perusahaan Mandiri Group serta ekosistem digital yang menjadi favorit nasabah,” kata Thomas Wahyudi, Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 24 Januri 2022.

Super App Livin' by Mandiri (logo warna kuning) menghadirkan layanan perbankan dan keuangan dengan tampilan yang lebih segar dan user experience yang lebih baik. Aplikasi ini tak ubahnya kantor cabang di genggaman karena sudah terintegrasi dengan berbagai layanan, sehingga nasabah pengguna Livin’ by Mandiri terbaru tak perlu datang ke kantor cabang Bank Mandiri.

Super App Livin' by Mandiri sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru face recognition dan liveness yang memungkinkan calon nasabah membuka rekening secara online tanpa melakukan panggilan video dengan agen atau petugas bank. Teknologi ini sudah terkoneksi langsung dengan database pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga Bank Mandiri dapat mengenali calon nasabah tanpa perlu video call seperti mayoritas layanan pembukaan rekening online lain.

Nasabah juga memiliki akses lengkap ke seluruh rekening tabungan, pinjaman personal, kartu kredit, bahkan e-wallet favorit nasabah hanya dengan sekali login. Nasabah dapat melihat seluruh saldo e-wallet yang dihubungkan ke Livin’ tanpa perlu berganti-ganti aplikasi. Tidak hanya itu, nasabah juga bisa top up otomatis saldo e-wallet. Layanan ini belum pernah ada sebelumnya di aplikasi perbankan manapun di Indonesia.

Livin' by Mandiri (logo warna kuning) juga hadir sebagai one stop payment solution. Nasabah dapat melakukan pembayaran e-commerce tanpa repot copy paste VA (virtual account). Aplikasi digital ini sudah terhubung dengan lebih dari 1.800 partner pembayaran. Transaksi bayar melalui scan QR juga bisa dilakukan di Livin’. Semua jenis QR yang diterbitkan oleh Shopee, GoPay, OVO, LinkAja dan lainnya bisa dibayar dengan Livin’.

Fitur lain yang tak kalah menarik adalah Tarik Tunai Tanpa Kartu. Dengan Financial Super App Livin' by Mandiri (logo warna kuning) nasabah bisa melakukan tarik tunai di ATM sampai dengan maksimal Rp5 juta per hari tanpa perlu menggunakan kartu debit. Nasabah juga bisa membagikan token tarik tunai ke orang lain dan penarikan bisa di ATM Bank Mandiri terdekat.

Sementara bagi nasabah terpilih, dapat melakukan pengajuan Mandiri Kartu Kredit dan Kredit Serbaguna Mandiri langsung dari Livin' by Mandiri. Tidak hanya pengajuan, tracking pengiriman dan aktivasi kartu kredit, serta tracking proses pengajuan kredit pun tersedia.

Livin’ by Mandiri berlogo kuning juga menyediakan berbagai promo dan penawaran menarik. Misalnya, pembelian tiket MotoGP Mandalika yang akan digelar pada Maret 2022 mendatang akan mendapatkan potongan harga 10 persen.

Menjelang Imlek, Bank Mandiri juga bekerja sama dengan sejumlah merchant yang memberikan penawaran khusus dalam rangka memperingati Chinese New Year 2022 dengan potongan harga hingga 80 persen (sampai dengan 15 Februari 2022) untuk menginap di hotel, makan di restoran, bonus pulsa, belanja perabotan, tiket traveling, elektronik, sampai dengan fashion. Tak ketinggalan kesempatan mengikuti program LIVIN’ TO THE MAX berupa undian berhadiah ratusan mobil BMW X1, ribuan motor Vespa Sprint, dan hadiah-hadiah menarik lainnya untuk setiap transaksi di Livin’ by Mandiri berlogo kuning selama periode program.

Tercatat, Livin’ by Mandiri logo kuning sudah di-unduh oleh lebih dari 6 juta pengguna kurang dari tiga bulan sejak diluncurkan di awal Oktober 2021. Hingga akhir Desember total pengguna Livin' by Mandiri sudah menembus angka 9,8 juta. Sedangkan jumlah transaksi mencapai lebih dari 1.5 miliar atau meningkat 73 persen dari periode akhir 2020, dengan total nilai transaksi sebesar Rp 1.680 triliun. (*)