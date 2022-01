Selain yang Terjual di OpenSea, Ghozali Punya 932 Foto yang Dihimpun 5 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Sultan Gustaf AL Ghozali alias Ghozali Everyday mengaku telah memiliki foto selfie sebanyak 932 lembar yang ia himpun selama lima tahun. Foto itu akan terus dijual sebagai produk non-fungible token (NFT) di platform OpenSea.

“Aslinya saya foto setiap hari buat animasi. Setiap hari selama lima tahun itu tadinya akan saya gaubungkan jadi video time lapse. (Video) Udah dibuat, tapi sekalian juga upload (foto) di NFT, kali aja lucu,” ujar Ghozali dalam rekaman wawancara yang dibagikan oleh Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jumat, 14 Januari 2022.

Nama Ghozali melambung setelah foto selfie NFT-nya di OpenSea laku hingga untung Rp 1,5 miliar. Sejumlah nama kesohor, seperti Chef Arnold Poernomo dan Reza Arap, ikut memborong swafoto Ghozali.

Ghozali bercerita awalnya ia tak berpikir mendapatkan untung miliaran dari penjualan foto selfie itu. Foto selfie tersebut pertama kali direkam saat lulus sekolah menengah kejuruan (SMK) pada 2017 sampai kini ia duduk di bangku semester tujuh jurusan D4 Animasi di Universitas Dian Nuswantoro.

Bermula dari iseng, ia baru mengunggah foto-fotonya di platform OpenSea pada Desember 2021 dengan harga US$ 3 per lembar. “Saya nyangkanya tidak akan ada yang bakal beli. Makanya awalnya dipatok US$ 3 dolar dan memang sengaja supaya tidak ada yang beli,” kata dia.

Dia bercerita masih akan berlanjut mengunggah foto di platform yang sama. Ghozali memilih platform OpenSea karena dia bisa mengunggah foto secara gratis.

Ke depan, ia ingin keuntungan yang didapat ditabung dalam bentuk investasi. Ghozali juga bercita-cita ingin membuat studio animasi pasca-lulus kuliah. “Setelah lulus, saya pingin kerja di studio animasi buat pengalaman. Setelah itu pingin bikin studio animasi sendiri,” katanya.

