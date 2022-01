Kopi Kenangan Jadi Unicorn, Sandiaga Sebut 3.000 Tenaga Kerja Terserap

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi peningkatan valuasi Kopi Kenangan yang telah menembus US$ 1 miliar. Gerai kopi itu dinobatkan menjadi unicorn pertama di sektor makanan dan minuman di Asia Tenggara.

Sandiaga mengatakan Kopi Kenangan telah menyerap 3.000 tenaga kerja. “Dari sejak didirikan, Kopi Kenangan telah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 3.000 karyawan dengan 600 gerai tersebar di 45 kota di Indonesia. Keren!” ujar Sandiaga dalam keterangannya di media sosial Instagram, @sandiuno, Rabu, 5 Januari 2022.

Sandiaga mengapresiasi lantaran Kopi Kenangan berinovasi meningkatkan penjualan dari sisi digital. Dengan begitu, Kopi Kenangan menjadi bagian dari pendorong ekosistem ekonomi digital.

“Selama satu tahun terakhir, aplikasi Kopi Kenangan tercatat sebagai aplikasi kopi yang paling banyak diunduh dan berhasil meraih peringkat terbaik di Indonesia,” kata dia.

Sandiaga berharap gerai ini bisa memacu pebisnis di Indonesia untuk terus berkembang. “Semoga menjadi inspirasi,” ucapnya.

Kopi Kenangan mengumumkan pendanaan Seri C tahap pertama senilai US$ 96 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun baru-bari ini. Suntikan dana tersebut membuat valuasi perusahaan menembus US$ 1 miliar atau masuk kelompok unicorn.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat mengumumkan pendanaan yang menempatkan Kopi Kenangan sebagai perusahaan New Retail F&B Unicorn pertama di Asia Tenggara,” kata CEO dan Co-Founder Kopi Kenangan, Edward Tirtanata, dalam keterangan resmi, akhir Desember lalu.

Adapun pendanaan Seri C dipimpin oleh Tybourne Capital Management. Lalu, pendanaan ini diikuti sejumlah investor dari seri sebelumnya, seperti Horizons Ventures, Kunlun dan B Capital, serta investor baru yaitu Falcon Edge Capital.

Dalam lima tahun mendatang, Kopi Kenangan bakal memperluas jangkauan secara cepat hingga mencapai ribuan gerai di Asia Tenggara. “Sekaligus melengkapi portfolio kami dengan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar,” kata Edward.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | FAJAR PEBRIANTO

