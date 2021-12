Mengenal Aliko Dangote, Orang Terkaya di Afrika 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Forbes menobatkan Aliko Dangote sebagai orang terkaya di Afrika pada 2021. Pria berusia 64 tahun ini memiliki kekayaan sebesar USD 12.1 miliar atau sekitar Rp 173,1 triliun.

Dilansir dari laman Forbes, pebisnis asal Nigeria, Afrika Barat, ini mendirikan dan memimpin Dangote Cement, produsen semen terbesar di Afrika. Ia tercatat memiliki 85 persen saham Dangote Cement yang diperdagangkan secara publik melalui sebuah holding company atau perusahaan induk.

Selain semen, Dangote juga memiliki bisnis lain melalui perusahaan induk Dangote Group. Dilansir dari laman Dangote, beberapa bisnisnya adalah pemurnian gula, garam dan bumbu, pupuk, pertanian padi, pertanian tomat, kilang minyak, energi, petrokimia, polysack, perumahan, pertambangan, logistik, maritim, otomotif, dan akademi pelatihan.

Tak hanya menjadi orang terkaya nomor satu di Afrika pada 2021, Aliko Dangote juga tercantum dalam daftar 191 miliarder dunia 2021 versi Forbes. Pada 2018, Forbes juga menobatkannya dalam urutan ke-66 daftar “Orang Paling Berpengaruh di Dunia”.

Dilansir dari laman The Muslim 500, pengusaha muslim ini juga dianugerahi gelar kehormatan tertinggi kedua Nigeria, Grand Commander of the Order of the Niger (GCON), oleh Presiden Nigeria.

Aliko Dangote juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Ia telah menyumbang ke masjid nasional, perpustakaan kepresidenan, dan sejumlah badan amal. Pada Maret 2020, ia menyumbangkan 200 juta Naira atau sekitar Rp 6,9 miliar untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Nigeria.

AMELIA RAHIMA SARI

