Dipengaruhi Omicron dan Bursa Calon Gubernur The Fed, Mayoritas Kripto Melemah

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi melihat pergerakan kripto berkapitalisasi pasar besar, seperti bitcoin, ethereum, dan koin lainnya cenderung beragam. Mayoritas dari koin-koin tersebut terkoreksi pada perdagangan Kamis, 2 Desember 2021.

"Pelaku pasar cenderung memasang sikap wait and see sembari memantau perkembangan terbaru dari varian virus corona (Covid-19) Omicron dan pencalonan dewan gubernur Federal Reserve di AS," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Kamis.

Omicron awalnya diduga terdeteksi di Afrika Selatan pada pekan lalu dan telah dilaporkan setidaknya menjangkit sejumlah warga di 23 negara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. WHO pun juga telah memasukan varian Omicron ke dalam Variant of Concern (VOC).

Adapun Gedung Putih dilaporkan telah memulai wawancara dengan kandidat yang mungkin untuk mengisi kursi kosong di dewan gubernur Federal Reserve System pada 2022. Komposisi Dewan Gubernur The Fed diperkirakan mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan, seperti Tapering yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi dunia.

Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 09:00 WIB, bitcoin naik tipis 0,03 persen ke level harga US$ 57.147,68 per koin atau setara dengan Rp 820.069.208 per koin (asumsi kurs hari ini Rp 14.350 per dolar), binance coin menguat tipis 0,09 persen ke level US$ 627,49 per koin atau Rp 9.004.482 per koin, dan solana meroket 10,87 persen ke US$ 234,03 per koin Rp 3.358.331/koin.

Sedangkan sisanya yakni ethereum merosot 2,16 persen ke level US$ 4.601,44 per koin atau Rp 66.030.664 per koin, cardano terkoreksi 1,29 persen ke US$ 1,55 perkoin atau Rp 22.243 per koin, serta XRP ambles 2,28 persen ke US$ 0,981 per koin atau Rp 14.077 per koin.

Selanjutnya, polkadot ambruk 4,1 persen ke US$ 36,57 per koin atau Rp 524.780 per koin dan dogecoin ambrol 3,34 persen ke US$ 0,2083 per koin atau Rp 2.989 per koin.

