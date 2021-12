Naik 7,03 Persen, Ethereum Pimpin Penguatan Bursa Kripto

TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas mata uang kripto teratas menguat dalam 24 jam terakhir pada Rabu pagi, 1 Desember 2021. Penguatan dipimpin oleh Ethereum (ETH) sebesar 7,03 persen.

"Capaian ini sekaligus memperkuat kenaikan dalam sepekan hingga 12,15 persen. Kini Ethereum dihargai US$ 4.765 per keping," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis, Rabu.

Dalam perdagangan hari ini, Ethereum di platform Litedex protocol diperdagangkan menguat pada kisaran harga $56.468,92 hingga $58.210,15.

Mengutip coinmarketcap.com, Solana (SOL) menyusul kesuksesan Ethereum dengan naik 4,60 persen dalam sehari namun masih turun 1,28 persen dalam sepekan. Mata uang kripto dengan kapitalisasi sebesar US$ 65,59 miliar ini dihargai sebesar US$ 212 per keping.

Adapun Polkadot (DOT) mencatatkan kenaikan sebesar 4,56 persen dan kini satu keping nya dihargai US$38,26. Nilai kapitalisasi pasar aset kripto ini menempati nilai US$ 38,73 miliar.

Community Relation Officer Litedex Protocol, Deri Agung Muharam mengatakan LDX Token sebagai altcoin asli Indonesia juga berharap bisa mengambil momentum dari trend bullish yang mulai kembali dirasakan pasar kripto.