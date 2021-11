Samuel Sekuritas: IHSG Bergerak Positif, Bank Jago (ARTO) Diborong Asing

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan pergerakan positifnya di sesi pertama Selasa, 30 November 2021, menutup sesi di level 6.635,5 atau +0,41 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin (6.608,2).

Berdasarkan catatan tim analis Samuel Sekuritas Indonesia, sebanyak 309 saham menguat, 207 melemah, dan 155 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,9 triliun.

“Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka jual bersih asing sebesar Rp 317,6 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat jual bersih asing sebesar Rp 44 miliar,” dinukil dari keterangan Samuel Sekuritas kepada Tempo, Selasa siang.

Saham Bank Jago (ARTO) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp78,7 miliar, disusul TLKM (Rp19,5 miliar) dan ITMG (Rp 11,5 miliar)

Sementara itu, saham Bank Mandiri (BMRI) menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell sebesar Rp 44,3 miliar, diikuti ASII (Rp44 miliar) dan SMGR (Rp 42,8 miliar).

Saham trio emiten ritel Grup Lippo (MPPA, LPPF, dan MLPL) menunjukkan pergerakan yang positif di sesi pertama hari ini; MPPA menguat +8,77 persen ke Rp 496 per saham, diikuti MLPL (+6,32 persen ke level Rp 370 per saham) dan LPPF (+3,54 persen ke Rp 4.090 per saham).

Khusus MPPA, emiten pengelola Hypermart ini baru saja melaporkan angka penjualannya di sembilan bulan pertama 2021. Meskipun angka penjualannya (Rp 4,9 triliun) -3,6 persen lebih rendah dari perolehan yang sama tahun lalu, perseroan mencatatkan peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan pesat pada sektor penjualan online (+167 persen yoy).