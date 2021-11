BRI Perkuat Layanan Solusi Global Banking

INFO BISNIS – Salah satu Bank BUMN terbesar tanah air, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus melakukan upgrade dalam lini layanan transaksi perbankan internasional melalui jaringan SWIFT yang dapat dinikmati oleh perusahaan global non-finansial ataupun lembaga non-bank, khususnya yang memiliki jaringan unit usaha di Indonesia,

Layanan SWIFTMT101 memberikan kemudahan kepada para pengusaha global untuk melakukan transaksi internasional berupa pemindahan dana secara cepat dan real time dimana pun di seluruh dunia.

SEVP Treasury & GlobalServices BRI Achmad Royadi mengatakan bahwa BRI membuka layanan global service bagi para pelaku usaha di dalam dan luar negeri untuk melakukan pemindahan dana mereka dari rekening bank manapunke rekening BRI di Indonesia. Sebagai member The Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Global Payment Innovation (SWIFT GPI), BRI dapat memberikan kemudahan akses perusahaan global yang telah menjadi member SWIFT untuk mengelola rekeningnya.

SWIFT merupakan sebuah sistem komunikasi yang disepakati serta digunakan oleh jaringan perbankan dan institusi keuangan di seluruh dunia untuk bertukar informasi. Digunakan lebih dari 11 ribu institusi keuangan secara global, SWIFT menyediakan jaringan yang aman dan sistem format pesan yang telah terstandarisasi.

“Kini institusi non-finansial serta lembaga non-bank juga dapat menikmati fasilitas pegiriman pesan yang disediakan oleh SWIFT, melalui MT101. Layanan ini marak digunakan oleh perusahaan-perusahaan global yang memiliki perwakilan serta fasilitas perbankan di negara lain. Di Indonesia layanan ini cenderung digunakan oleh perusahaan multinasional, PMA, dan Fintech Global, “ kata Achmad Royadi.

BRI telah menjadi member dari SWIFT GPI sejak 2018. Sistem ini memberikan kenyamanan untuk nasabah berupa transparansi biaya, payment tracking yang mudah dimonitor dan diakses melalui https://brifast.co.id/swift-tracker/, serta konfirmasi atas masuknya dana ke rekening tujuan pengiriman di luar negeri.

Untuk mengaktifkan fasilitas MT101 tersebut, nasabahhanya perlu mendaftarkan RMA (Relationship Manager Application) pada sistem SWIFT miliknya dengan kode BRI yaitu BRINIDJAXXX. Dengan disetujuinya koneksi tersebut oleh BRI, maka nasabah perusahaan bisa melakukan instruksi mutasi rekening dari head office di luar negeri.

Sebagai tambahan, BRI juga menyediakan layanan untuk mengaktifkan SWIFT MT940 pada rekening nasabah perusahaan di BRI. Melalui MT940, Head Office perusahaan global maupun subsidiary serta afiliasi nasabah perusahaan di dalam ataupun luar negeri dapat menerima laporan mutasi rekening secara lengkap, cepat, dan akurat.

“Penggunaan fasilitas SWIFT ini tidak hanya memberikan kemudahan untuk instruksi pemindahan dana serta mendapatkan laporan account statement secara berkala, namun juga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan efisien,”ujarnya.(*)