Segera IPO, Adhi Commuter Properti Jelaskan Progresnya

PT Adhi Commuter Properti resmi melakukan proyekpembangunan di site project The Premiere MTH di Jalan MT Haryono.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adhi Commuter Properti, berencana melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham, yang jadwal eksekusinya akan diumumkan tak lama lagi.

Direktur Pemasaran Adhi Commuter Properti Indra Syahruzza mengatakan, saat ini persiapan IPO terus bergulir. “Terakhir masih menunggu izin praefektif dari OJK, seharusnya di minggu-minggu ini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat, 5 November 2021.

Corporate Secretary Adhi Commuter Properti Adi Sampurno menambahkan, target perolehan dan peruntukan dana IPO masih dalam pembahasan di internal perusahaan. “Nanti pada waktunya pasti akan kami share,” katanya.

Menjelang IPO, Adhi Commuter Properti menargetkan pada kuartal IV 2021 untuk melakukan proses serah terima unit di beberapa kawasan proyek seperti di Cisauk Point (bagian dari LRT City) dan ADHI City Sentul.

Adapun, kinerja marketing sales emiten yang akan memiliki kode saham ADCP ini pada kuartal III 2021 tercatat mampu tumbuh 155 persen. "Target marketing sales ADCP hingga akhir tahun nanti sebesar Rp1,3 triliun," ujarnya kepada Bisnis, Kamis.

Selain itu, anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ini memproyeksikan marketing sales sampai akhir tahun ini bisa tumbuh hingga 120 persen dari tahun lalu. Perolehan marketing sales tersebut berasal dari hunian konsep transit oriented development (TOD) yang menempel dengan stasiun LRT Jabodebek.

Selain itu, ada pengerjaan proyek yang hampir rampung dan segera beroperasi, serta perkembangan pengerjaan kereta LRT. Capaian tersebut berasal dari 11 proyek perusahaan yang sedang dikembangkan, yakni LRT City Bekasi-Eastern Green, LRT City Bekasi-Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, LRT City Cibubur, LRT City Sentul, Adhi City Sentul, Grand Central Bogor-Member of LRT City, Cisauk Point Member of LRT City, dan Oase Park-Member of LRT City.

