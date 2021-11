Tanggal Muda, Promo 5 Box Pizza Hut Rp 140 Ribu hingga 6 Ayam A&W Rp 100 Ribuan

TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut datangnya bulan November kali ini, banyak promo dan diskon kuliner yang ditawarkan oleh sejumlah brand kuliner ternama. Mulai dari makanan ringan hingga makanan berat, promo yang diberikan bervariasi mulai dari potongan harga hingga penawaran khusus dengan pembelian lewat online.

Tempo merangkum sedikitnya ada lima promo yang ditawarkan oleh lima brand kuliner terkenal, mulai dari Pizza Hut, A&W, Richeese Factory Gildak dan Raa Cha. Apa saja promo yang ditawarkan dan syarat ketentuan apa yang diberlakukan, simak lengkapnya dalam tulisan berikut ini.

Pizza Hut

Pizza Hut memberikan promo menarik pada awal bulan November ini, yaitu harga spesial untuk pembelian 5 My Box. Pelanggan bisa mendapatkan 5 My Box hanya dengan harga Rp Rp 140.000 saja.

Pizza Hut. sarimelatikencana.co.id

Dengan promo ini, pelanggan sama saja dengan membeli 4 My Box dapat 1 My Box secara gratis. Pelanggan pun bebas memilih kombinasi untuk My Box mereka sendiri.

Untuk varian menu yang dapat dipilih untuk dikombinasikan pada My Box ini cukup beragam. Untuk Pizza/Pasta/Nasi, terdapat Pan Personal Supreme, Pan Personal Cheesy Galore, Mac ’N Cheese, Chicken Delight, Rice Omelette, dan banyak lagi. Untuk camilan, terdapat Potato Wedges, Chicken Stick, dan Cheesy Dough Ball.

Promo ini berlaku hingga tanggal 12 November 2021 dan berlaku di seluruh outlet PHD dan Pizza Hut. Promo ini berlaku untuk pemesanan Take Away dan Delivery Via 1500600. Pelanggan dapat datang langsung ke Outlet PHD dan Pizza Hut terdekat, atau pesan Online Via Aplikasi Pizza Hut Indonesia atau www.pizzahut.co.id.