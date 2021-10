BRI dan Fintech Berikan Layanan Pembayaran Mudah dan Aman

INFO BISNIS–Ekosistem Digital saat ini hampir selalu berdampingan dengan keseharian masyarakat, yang memberikan impact besar dalam bisnis. Indonesia dikenal sebagai salah satu rumah yang ekosistem digitalnya cukup berpengaruh di Asia Tenggara, melahirkan berbagai fintech unicorns dengan perkembangan sistem pembayaran yang semakin pesat.

Hal tersebut terangkum dalam Webinar Conquering Indonesia: ASEAN’S FINTECH CROWN JEWEL yang digelar virtual Rabu 6 Oktober 2021 . Acara ini merupakan hasil kolaborasi BRI bersama Fintech News Singapore, dengan menghadirkan berbagai professional speaker yang ber andil besar dalam perkembangan Fintech di Indonesia. Mereka adalah Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani, Co-Founder & COO Modalku Iwan Kurniawan, Co-Founder & CEO Finantier Diego Rojas, dan CEO OVO Jaygan Fu Ponnudurai.

“Merupakan sebuah pengalaman dan kesempatan yang sangat luar biasa untuk perbankan dan Fintech berkolaborasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudah waktunya semua bersinergi, bukan sendiri-sendiri.” ujar Handayani. Sudah tidak asing lagi perkembangan fintech tidak luput dari kerjasama dengan perbankan untuk menciptakan financial inclusion yang baik untuk costumer.

BRI juga mendukung penuh hal tersebut melalui hadirnya berbagai fitur produk perbankan yang mempermudah masyarakat untuk menggunakan berbagai layanan keuangan fintech. Salah satu contohnya yakni BRImo yang merupakan Super-Appsmobile banking BRI yang dilengkapi fitur Dompet Digital yang user-friendly dan praktis untuk pengisian wallet LinkAja, OVO, Gopay, ShopeePay, dan sebagainya.

Selain itu berbagai produk pembayaran BRI juga dihadirkan guna mendukung digital ekosistem Fintech, seperti fitur BRI Direct Debit, Online Acquiring, Debit online, e-Pay, API top up BRIZZI, BRI Virtual Account (BRIVA). Berbagai macam pilihan metode pembayaran dihadirkan BRI untukmemberikan layanan pembayaran yang mudah dan aman bagi para pelaku ataupun pengguna Fintech. Sinergi positif bersama Fintech untuk menciptakan digital ekosistem ini memberikan catatan positif bagi BRI, diantaranya kenaikan Year on Year sales volume top up BRIZZI 889 persen dan online acquiring sebesar 122 persen.

“Kedepannya kerjasama lain juga sangat diharapkan, seperti kemudahan mendaftarkan asuransi hanya melalui genggamandiharapkan dapat segera terwujud dengan adanya dukungan dari Fintech dan Perbankan,” ujar CEO OVOJaygan.

“BRI siap mendukung penuh untuk menghadirkan berbagai kolaborasi lainnya bersama Fintech yang dapat memajukan perekonomian Indonesia melalui berbagai fitur digital payment perbankan yang canggih sesuai perkembangan zaman,” kata Handayani. (*)