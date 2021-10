Faisal Basri Sebut Masih Ada Ekspor Bijih Nikel ke Cina, RI Rugi Ratusan Triliun

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyebut ekspor bijih nikel mentah atau nikel ore ke Cina masih terus terjadi meski pemerintah telah mengeluarkan larangan. Data ekspor itu tertera dalam catatan General Customs Administration of China dan International Trade Center.

“Pada 2020 berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) memang tidak ada ekspor berkode HS2604 untuk nikel ore atau concentrate. Tapi General Customs of China mencatat pada 2020 ada 3,4 juta ton impor dari Indonesia,” ujar Faisal dalam webinar Core Indonesia, Selasa, 12 Oktober 2021.

Faisal menyatakan volume ekspor nikel ore pada tahun lalu itu bahkan melampaui catatan perdagangan pada 2014. Menyitir data General Customs Administration of China, nilai transaksi ekspor nikel per 2020 menembus US$ 193,6 juta.

Dalam perhitungan kurs Jisdor dengan asumsi nilai tukar Rp 14.577, nilai ekspor nikel ore Indonesia ke Cina tahun lalu mencapai Rp 2,8 triliun hingga 31 Desember. Faisal pun menyebut dalam lima tahun terakhir nilai kerugian negara terus membengkak. Bila dihitung angkanya mencapai ratusan triliun.

"Kalau saya lihat dari awal, lima tahun terakhir, kerugian negara ratusan triliun rupiah," ujar dia.

Faisal melanjutkan, sejatinya Indonesia bisa mengantisipasi munculnya potensi kerugian dengan berbagai cara. “Cara melacaknya gampang. Kita hitung saja produksi smelter berapa, kebutuhannya normal berapa, dan dia (industri) beli untuk proses produksi berapa,” ujar Faisal.