Bukan Prank, Subway Umumkan Bakal Buka Gerai Pertama di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan waralaba sandwich, Subway, akan membuka gerai pertamanya di Indonesia. Pengumuman itu disampaikan melalui Instagram @subway.indonesia pada Senin malam, 23 Agustus 2021.

Perusahaan mengumumkan bahwa kali ini informasi tersebut bukan lelucon atau prank. "Yes, this isn’t another prank. Yes, the news is out. Yes, we’re really coming here. So… (Ya, ini bukan lelucon lain. Ya, berita sudah keluar. Ya, kami benar-benar datang ke sini. Jadi…" tulis manajemen dalam Instagram resmi, Senin, 23 Agustus.

Postingan berupa video pendek pertama dari akun itu tercatat sudah ditonton lebih dari 36.100 kali sejak diunggah sejam sebelumnya. Di saat yang sama, postingan itu terpantau sudah menuai 879 komentar dari warganet. Akun yang baru mengunggah satu postingan pada waktu yang sama itu sudah memiliki 4,209 pengikut atau follower.

Subway akan bekerja sama dengan PT Sari Sandwich Indonesia, anak perusahaan dari peritel makanan & minuman (F&B) PT Map Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), yang merupakan bagian dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Kedua perusahaan telah meneken perjanjian kemitraan.

Melalui perjanjian tersebut, Subway berkomitmen membuka gerai di Indonesia pada kuartal keempat 2021. Gerai Subway pada tahap pertama akan dibuka di Jabodetabek.

“Permintaan kehadiran restoran Subway yang tinggi datang dari berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia,” jelas John Chidsey, Chief Executive Officer Subway dalam keterangan resmi.

Tagar #Subway sempat menjadi hashtag terpopuler atau trending topic sehingga viral di Twitter pada akhir tahun lalu karena adanya pengumuman bahwa perusahaan itu bakal membuka gerai di Indonesia. Pengumuman disampaikan lewat Instagram @subway_Indonesia.

Namun rupanya informasi tersebut bukanlah keterangan resmi. Perusahaan mengkonfirmasi bahwa informasi dibagikan oleh seseorang karena sedang bosan. Akun itu telah dihapus dari Instagram.

Subway sebetulnya pernah membuka cabang restorannya pada 1990-an. Namun pada 2000, restoran ini tutup.

