Pendiri Bukalapak Buka Lowongan Kerja untuk Profesional Bidang Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri PT Bukalapak.com Tbk Achmad Zaky membuka lowongan kerja di dana ventura yang dikelolanya, Init 6. Lowongan kerja tersebut dibuka untuk para profesional di bidang investasi.

"Memanggil semua profesional investasi! Kami membutuhkan bantuan Anda untuk menemukan dan membangun The Next Generation of Unicorns," tulis Zaky di akun Linkedinnya, pekan lalu.

Init 6 adalah dana ventura yang berinvestasi pada startup tahap awal. Dana ventura tersebut, kata Zaky, didirikan untuk membantu para pendiri startup untuk memecahkan masalah besar dan membangun bisnis rintisan yang tumbuh cepat.

"Kami mempekerjakan profesional investasi untuk membantu kami menemukan dan membangun perusahaan skala cepat yang memecahkan beberapa masalah besar di Indonesia," tulis Zaky.

Ada dua posisi yang dibuka dalam lowongan kerja tersebut. Pertama adalah Associate Director for Investment yang membutuhkan pengalaman sekurang-kurangnya enam tahun di bidang investasi. Kandidat juga mesti memiliki jaringan yang kuat di industri serta tekam jejak yang baik di bidang manajemen portofolio investasi.

Posisi kedua adalah Investment Associate. Kriteria yang dibutuhkan adalah mereka yang telah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun di bidang investasi. Kriteria lainnya adalah kreatif dan mampu mencari serta menembus prospek. Kandidat juga harus memiliki keterampilan komunikasi, analisis, dan kemampuan bidang keuangan yang kuat.

"Kami menawarkan keuntungan menarik dan kesempatan untuk bekerja dengan beberapa pendiri dan talenta investasi terbaik di kawasan ini," kata Zaky.

Dinukil dari profil Linkedinnya, Zaky tercatat sebagai pendiri dan CEO Bukalapak dari Januari 2010 hingga Januari 2020. Sejak April 2020, Zaky pun menjadi Founding Partner Init 6.

