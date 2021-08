Prediksi Pekerja Informal Bertambah, Aviliani Sebut Milenial Ogah Kerja Kantoran

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani memperkirakan pekerja di sektor informal akan semakin meningkat ke depannya.

"Bukan berarti ekonominya makin jelek, tapi di era sekarang milenial cenderung tidak mau kerja kantoran dan memilih membuka usaha sendiri bersama teman-temannya," ucap Aviliani dalam Webinar Outlook Perekonomian Global dan Indonesia di Jakarta, Jumat, 20 Agustus 2021.

Maka dari itu, Aviliani berharap pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan di sektor informal, mengingat pajak biasanya hanya ditarik dari pekerja formal.

Padahal, penghasilan milenial yang bekerja di sektor informal cenderung cukup besar dan lebih tinggi daripada di sektor formal.

Dengan demikian, hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara dari pekerja informal dari masyarakat kelas menengah tidak tertangkap.

Selain itu, ia menyebutkan penyesuaian kebijakan pemerintah untuk sektor informal juga harus dilakukan agar masyarakat kelas bawah terdampak pandemi yang kehilangan pekerjaannya di sektor tersebut bisa mendapatkan bantuan sosial.

"Sektor informal di Indonesia saat ini paling tinggi jumlahnya, artinya orang di sektor tersebut tidak tercapture dari sisi bantuan sosial karena tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan," kata Aviliani.

Maka dari itu, kata Aviliani, data mengenai penerima bantuan sosial harus terus diperbaiki ke depannya. Sebab, krisis akan selalu membawa dampak pada kebutuhan sosial yang tidak bisa ditunda.

