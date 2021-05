Harga Dogecoin Melesat usai Cuitan Elon Musk, Analis Mewanti-wanti Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Harga aset kripto Dogecoin naik akibat pernyataan terbaru dari Elon Musk. Mengacu data Coindesk, harga Dogecoin menguat 36 persen pada Jumat dibandingkan posisi per akhir Kamis US$ 0,412.

Namun, sejumlah analis mewanti-wanti terkait dengan tren harga terbaru dari Dogecoin tersebut. Harga Dogecoin pada Jumat, 14 Mei 2021, pukul 15.30 WIB, harga aset kripto telah menyentuh level US$ 0,561 atau setara Rp 8.000 lebih per keping mengacu kurs Rp 14.565 per US$.

Managing Partner Fairlead Strategies Katie Stockon mengatakan bahwa kendati dalam pergerakan rebound, grafik teknikal Dogecoin menampakkan adanya indikasi aksi penjualan besar-besaran oleh para pemiliknya saat ini.

“Kita benar-benar hanya perlu memahami hukum likuiditas—dan dalam beberapa hal juga terkait volume transaksi—untuk memahami keamanan suatu aset kripto. Untuk Dogecoin, saat ini memang sedang ada peningkatan tipis, tapi hal seperti itu sudah sangat biasa dalam dunia kripto,” tuturnya Jumat, 14 Mei 2021.

Menurut Katie, jika tak kunjung muncul katalis penguat yang mendorong aksi beli, hanya tinggal menunggu waktu bagi aksi jual tersebut untuk mencapai klimaks dan pada akhirnya harga Dogecoin kembali runtuh.

“Saya pikir pelemahan kuat harga yang kemarin terjadi perlu digarisbawahi,” katanya.