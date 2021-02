Soal Movieland Hary Tanoe, Jawa Barat Ingatkan MNC tentang Persyaratan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap efek ekonomi usai Chairman Executive MNC Group Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe resmi memulai pembangunan Movieland The Most Integrated and One Stop Studios di MNC Lido City, Bogor.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara mengatakan status Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang disandang Lido merupakan kabar baik bagi investasi Jawa Barat. “Kami berharap ada trickle down effect khususnya bagi masyarakat sekitar,” katanya pada Bisnis, Senin, 15 Februari 2021.

Menurutnya, investasi besar yang ditanam MNC dengan membangun Mmovieland akan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedari awal, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mendorong agar kawasan tersebut meraih status KEK pariwisata.

"Ini bisa mengoptimalkan wilayah tersebut, meski kawasannya indah tapi fasilitasnya tidak lengkap tidak akan berkembang dan menarik banyak orang,” tuturnya.

Namun Noneng mewanti-wanti agar MNC segera menindaklanjuti sejumlah persyaratan pembangunan yang kewenangannya ada di provinsi. Sejumlah perizinan terkait pemakaian air, listrik hingga urusan lingkungan hidup menurutnya penting segera dipersiapkan.

"Pada saat operasional, ada persyaratan yang harus dipenuhi,” katanya.