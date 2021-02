Ekspor Produk Sawit 2020 Capai Rp 321 T, Tumbuh 13,6 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Meski pandemi Covid-19, nilai ekspor produk-produk sawit Indonesia terus naik. Sepanjang 2020, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) Eddy Abdurrachman mencatat nilai ekspornya mencapai US$ 22,97 miliar atau setara Rp 321,5 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS).

"Tumbuh 13,6 persen dari 2019," kata Edy dalam acara webinar nasional penguatan kebijakan pengelolaan sawit pada Rabu, 10 Februari 2021.

Angka ini lebih tinggi dari nilai ekspor rata-rata yang sekitar 21,4 miliar per tahun. Menurut Edy, pertumbuhan terjadi karena terjadi kenaikan harga-harga produk kelapa sawit di pasar internasional.

Kendati demikian, secara volume ekspor produk sawit turun. Sepanjang 2020, volume ekspor produk sawit mencapai 34 juta ton, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 37,39 juta ton.

Sebagai salah satu komoditas utama, kenaikan harga komoditas ini ikut mendorong kinerja ekspor sepanjang akhir tahun lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor sepanjang Desember 2020 misalnya, mencapai USD 16,54 miliar.

Angka ini naik 8,39 persen (month-to-month/mtm) dan 14,63 persen (year-on-year/yoy). Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan harga komoditas di pasar internasional.

"Banyak komoditas mengalami peningkatan harga," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 15 Januari 2021. Salah satunya produk sawit seperti Crude Palm Oil (CPO) yang naik 6,62 persen mtm dan 28,13 persen yoy.

FAJAR PEBRIANTO

